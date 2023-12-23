Общество

Бывший сотрудник колонии предстанет перед судом за взятки от осужденных в Себежском районе

Бывший сотрудник колонии предстанет перед судом за получение от осужденных взяток, превышение должностных полномочий и мошенничество с использованием служебного положения в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

24-летний бывший сотрудник исправительной колонии № 6, расположенной в Себежском районе, занимая должность начальника отряда исправительного учреждения, в сентябре 2022 года получил 10 000 рублей от одного из осужденных под предлогом проноса на режимную территорию строительных материалов, чего в последствии не сделал.

В ноябре 2022 года обвиняемый, превысив должностные полномочия, за 15 000 рублей от одного из осужденных незаконно пронес на территорию исправительного учреждения запрещенный предмет – электронную книгу.

В декабре 2022 года обвиняемый получил от одного из осужденных за общее покровительство и попустительство 10 000 рублей.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Себежский районный суд. Санкции статей предусматривают следующие наказания: часть 3 статьи 159 УК РФ - лишение свободы на срок до шести лет; часть 3 статьи 290 УК РФ - лишение свободы на срок от трех до восьми лет; пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ - лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; часть 1 статьи 291.2 УК РФ - лишением свободы на срок до одного года.