День работника электронной промышленности празднуют в России

В первое воскресенье октября в России отмечается новый профессиональный праздник – День работника электронной промышленности, установленный постановлением Правительства РФ № 418 от 3 апреля 2024 года.

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С инициативой учреждения этой даты, которая получила поддержку работников данной отрасли, выступил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Ведь электронная промышленность – одна из стратегических отраслей экономики государства, а общее число работников, занятых в её государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек.

Российская электронная промышленность охватывает широкий спектр направлений – от традиционных сегментов (промышленная, медицинская, автомобильная и потребительская электроника, навигация и радиолокация, электроника в аэрокосмической отрасли и в системах безопасности, телекоммуникационная и вычислительная техника) до инновационных технологий будущего («интеллектуальная» энергетика, беспилотная авиация и транспорт, нейроинтерфейсы, телемедицина, нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые технологии, робототехника, устройства виртуальной и дополненной реальности и др.).

Специалисты отмечают, что развитие отечественной электроники напрямую влияет на конкурентоспособность основных отраслей экономики и на обороноспособность государства, пишет calend.ru.

К тому же, современные глобальные вызовы ставят перед работниками отрасли масштабную задачу по удержанию высокого уровня инновационного развития, обеспечивающего создание отечественной электронной продукции, критически значимой для национальной безопасности, экономического развития и укрепления технологического суверенитета страны.

Подготовку кадров для отрасли осуществляют отраслевые кафедры многих технических вузов России. Также в стране действуют проекты регионального и федерального уровней, направленные на подготовку нового поколения российских инженеров, способных решать сложные технические задачи и внедрять инновационные технологии.

В свой профессиональный праздник поздравления и наилучшие пожелания получают учёные и инженеры по электронике и радиоэлектронике, разработчики электронных устройств и другие специалисты электронной отрасли.