Общество

Акция «Елка желаний» прошла в правительстве Псковской области

Традиционная региональная акция «Елка желаний» прошла в правительстве Псковской области сегодня, 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На новогодней ели в актовом зале областного Собрания висели шары с желаниями красного, синего и белого цветов - в зависимости от стоимости подарка. Также на ели были шары федеральной акции.

Участие в акции принял, в частности, губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подарит детям набор для рисования, самокат и исполнит другие желания.

Три шара с пожеланием получить на Новый год смартфон снял с елки первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак, также несколько детей, чьи желания он исполнит, хотят посетить аквапарк.

Отправиться на выставку «Россия» на ВДНХ детям поможет митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Также шар с елки снял митрополит Псковский и Порховский Арсений.

Посетить полигон 76-й дивизии ВДВ ребенку поможет депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский. Также среди его «заказов» - велосипед и музыкальный центр.

А председатель Псковского областного Собрания Александр Котов подарит ребенку музыкальную колонку. Участие в мероприятии приняли и другие депутаты регионального парламента, Псковской городской Думы, сотрудники правительства.

Напомним, в Псковской области проходит традиционная региональная благотворительная акция «Елка желаний». Все детские желания опубликованы на сайте elka.pskov.ru.