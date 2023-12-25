Псковская область заняла 71 место в итоговом рейтинге регионов. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.
Итоговый рейтинговый балл региона составляет 40,328.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Рейтинг рассчитан путем агрегирования баллов регионов в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению субъектов РФ, по рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, а также по приверженности населения здоровому образу жизни.
Лидерами итогового рейтинга стали Москва и Санкт Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100. Две столицы занимали соответственно первые и вторые места в четырех из шести, учитываемых при расчете агрегированного показателя, рейтингах.