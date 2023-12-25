Общество

Псковская область заняла 71 место в итоговом рейтинге регионов

Псковская область заняла 71 место в итоговом рейтинге регионов. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Итоговый рейтинговый балл региона составляет 40,328.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место – Санкт-Петербург;

17 место – Ленинградская область;

22 место – Мурманская область;

41 место – Вологодская область;

46 место – Новгородская область;

47 место – Калининградская область;

57 место – Республика Коми;

56 место – Ненецкий автономный округ;

58 место – Архангельская область;

70 место – Республика Карелия.

Рейтинг рассчитан путем агрегирования баллов регионов в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению субъектов РФ, по рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, а также по приверженности населения здоровому образу жизни.

Лидерами итогового рейтинга стали Москва и Санкт Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100. Две столицы занимали соответственно первые и вторые места в четырех из шести, учитываемых при расчете агрегированного показателя, рейтингах.