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Общество

Регулярные задержки авиарейсов губят пассажиропоток - Александр Котов

27.12.2023 14:48|ПсковКомментариев: 0

Регулярные задержки авиарейсов могут загубить пассажиропоток. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я и сам недавно из-за задержки рейса опоздал на мероприятие в Москву. Регулярные задержки рейсов губят пассажиропоток. Это недопустимо. Мы дотациями стараемся его поднять, чтобы эффективно работал авиаперевозчик. Если это задержка по техническим причинам, то есть псковский аэропорт не может принять воздушное судно из-за, например, не почищенной полосы, то это проблема, которую нужно решать. Этот вопрос решается, необходимо выделить денежные средства на приобретение дорожной техники для очистки и приведения в порядок взлетно-посадочной полосы», - рассказал Александр Котов.

А если задержки происходят по вине авиаперевозчика, то к нему нужно предпринимать меры, которые прописаны в соглашении с перевозчиком, отметил спикер регионального парламента. 

«Нужно стремиться к тому, чтобы перелеты выполнялись по расписанию», - заключил он.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #авиаперелеты #аэропорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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