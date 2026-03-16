Недавно мой коллега, прочитав статью о букетах к 8 марта, выдал фразу, которая стала отправной точкой для этой колонки: «Псковички зажрались». Это мнение, как оказалось, не единичное, и оно породило целый ряд вопросов: чего же на самом деле не хватает нашим женщинам, почему их «аппетиты» кажутся непомерными для среднестатистического мужчины, который, по мнению некоторых, «отсосался от мамкиной груди» и находится «в самом расцвете сил.

Изображение создано нейросетью

По версии мужчин, дамам уже должно быть достаточно того, что о них вспомнили в этот день. Гендерные праздники, мол, давно не в тренде. А уж тратить деньги на тонны цветов, которые природа потом все равно «убьет в вазе», – это вообще непозволительная роскошь. Здесь, видимо, кроется некая обида на то, что женская половина населения ожидает чего-то большего, чем просто формальное внимание.

Перечень мужских претензий не заканчивается на цветах. Оказывается, если женщину возят на работу или периодически забирают с нее на автомобиле, дама должна быть благодарна и «минусовать» затраты на транспорт, ГСМ и бензин из потенциальной суммы, которую спутник тратит на подарки.

На мое возражение, что есть дамы, которые сами за рулем, коллега отметил, что такие – «сокровище». И да, им «отминусовывать ничего не нужно». Но, как оказалось, и они «сами понимают, в какую сумму мужчине обходится статус автовладельца». То есть, даже если женщина сама обеспечивает себе мобильность, она должна быть готова к тому, что ее мужские «затраты» будут учтены при выборе подарка.

Вывод из этой истории напрашивается сам собой: дамы должны «понять, пожалеть, войти в положение и заткнуться!» в ответ на вопрос: «А что ты, дорогая, хочешь на следующее 8 марта?» Но здесь, как ни парадоксально, стоит пожалеть и мужчин. Потому что уровень «зажранности» дам, по их мнению, может шокировать не только в преддверии 8 марта.

Пример из жизни: она любит кофе из дорогой кофейни, а он покупает ей его на автозаправке. И как только она намекает на поход в кафе, в душе «скряголюба» тут же шевелится тень сомнения: «А не слишком ли многого дама хочет? У нее уже есть кофе из машины-автомата, что еще надо?!» Здесь мы видим классический конфликт ожиданий: для нее это вопрос комфорта и удовольствия, для него - неоправданные траты.

Для мужчин, которые все еще думают, что псковички зажрались, советую посмотреть на жительниц других городов. Там одной розочкой в женский день не отделаться, и там латте с сухим молоком будут пить не все на заправке. Это очень жирный намек на то, что ожидания женщин в других регионах могут быть еще выше, и псковские дамы, возможно, не так уж и требовательны в сравнении с ними.

А псковичкам же могу посоветовать одно: бегите от мужчин, которые говорят, что вы зажрались. Их счастливыми сделаете и свою нервную систему сбережете. А отсутствие цветов в своей жизни вы как-нибудь переживете. Ведь речь, как правило, идет не о букете из сотни роз, а об одной, символической. И если даже эта одна роза вызывает у мужчины бурю негодования и обвинения в «зажранности», то стоит задуматься, стоит ли такой мужчина вашего внимания и ваших ожиданий. Возможно, дело не в том, что псковички зажрались, а в том, что некоторые мужчины просто не готовы или не хотят соответствовать даже минимальным ожиданиям, которые формируются в обществе, где ценятся внимание, забота и небольшие знаки внимания. И вместо того, чтобы обвинять женщин в чрезмерных аппетитах, им стоило бы задуматься о том, как они сами воспринимают отношения и что готовы в них вкладывать. Ведь истинная щедрость – это не только материальные подарки, но и готовность понимать, ценить и радовать близкого человека, даже если это всего лишь одна роза или чашка кофе из любимой кофейни.

Анна Удовенко