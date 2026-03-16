Допрос потерпевших по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной продолжают в горсуде

В Псковском городском суде стартовало очередное заседание по делу бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня планируется проведение видеоконференцсвязи с Москвой для допроса бывшего проректора Александра Захарова.Также будет продолжен допрос потерпевших в зале суда.

Напомним, экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).