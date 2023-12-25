Общество

Михаил Ведерников принял участие в Госсовете под председательством президента

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 27 декабря, принял участие в заседании Государственного Совета, которое провел президент России Владимир Путин в Кремле. Основная тема совещания — укрепление роли педагога и наставника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Открывая Госсовет, Владимир Путин самые теплые слова благодарности и признательности адресовал учителям, всем, кто посвящает свою жизнь становлению новых поколений граждан России.

Глава государства поручил правительству России предложить системные решения проблемы оплаты труда учителей в России. «Нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов», — заметил президент и добавил, что труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам.

Владимир Путин также предложил учредить в стране ежегодную премию «Наставник года». Он заметил, что конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все регионы. На заседании Госсовета глава государства отметил, что звание «наставник» должно звучать гордо — для этого пять лет назад в России учредили знак отличия «За наставничество». Кроме того, Владимир Путин поручил на законодательном уровне предусмотреть доплаты за наставничество.

В Псковской области из года в год предпринимаются серьезные усилия для развития системы образования, повышения престижа профессии педагога. Согласно утвержденному региональному бюджету в следующем году только на сферу образования планируется направить более 12,5 млрд рублей. Часть средств пойдет на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию образовательных учреждений.

В Псковской области также будет сохранен и комплекс новых мер поддержки педагогов, который введен в начале этого года. Это системная мера, направленная на поддержку педагогов и на решение кадрового вопроса. На поддержку педагогов из консолидированного бюджета будет направлено 470 млн рублей.

На заседании Госсовета подвели итоги уходящего Года педагога и наставника, рассказали о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, а также обсудили актуальные проблемы развития института наставничества.

Новость подготовлена с использованием материалов пресс-службы администрации президента России