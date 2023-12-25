Общество

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали псковичам безопасных дорог

Полицейский Дед Мороз в сопровождении Снегурочки и инспекторов Госавтоинспекции встречали водителей и пешеходов города Пскова в преддверии новогодних праздников в Пскове на Октябрьской площади у главной ёлки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожные полицейские поздравили жителей и гостей областного центра с наступающим Новым годом. Водители получили памятки с напоминаниями о соблюдении правил дорожного движения, календарь на 2024 год и сладости. Основное внимание в эти предновогодние дни обратили на недопущение управления транспортом в состоянии опьянения, соблюдение скоростного режима и правил перевозки пассажиров, а также проезда пешеходных переходов. Пешеходы и пассажиры также не остались без внимания.

«Очень скоро мы перевернём страницу уходящего года. Новый год - символ добра и надежды. И мы с полным на то основанием верим в лучшее. Пусть предстоящий год станет для вас светлым, счастливым и радостным, будет щедрым на удачу, принесет успехи в достижении всех намеченных целей! Крепкого вам здоровья, благополучия, праздничного настроения и безопасных дорог в Новом 2024 году!» – пожелали псковичам полицейские.