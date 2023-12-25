Общество

Островский район претендует на всероссийскую муниципальную премию «Служение»

Стартовало голосование за участников всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной президентом России Владимиром Путиным. От Псковской области в ТОП-100 номинантов по итогам многоуровневого отбора попал Островский район (номинация «Объединяя усилия - умножаем возможности»), сообщили в ассоциации «Совет муниципальных образований».

«Уважаемые друзья! У нас есть хороший повод показать, что участники движения ТОС Псковской области и всё муниципальное сообщество – это одна большая и дружная команда! Давайте поддержим наш район», - призвали в ассоциации. К призыву присоединился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Проголосовать можно по ССЫЛКЕ (https://xn--e1aaacjcsgnnlp1a9n.xn--p1ai/top100).