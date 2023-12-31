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О пользе и вреде граната рассказала диетолог

Гранат содержит вещества, способствующие профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Однако в некоторых случаях эта ягода бывает вредна, предупредила она.

Кисло-сладкий гранат с древнейших времен широко используется в кулинарии. Помимо приятного вкуса, эта ягода обладает и другими ценными свойствами, отметила врач-диетолог Наталья Круглова. В интервью радио Sputnik она объяснила, почему зимой особенно важно включать в рацион плоды граната.

«Зимой гранат является хорошим источником витамина С. В этот период других ягод, фруктов и овощей в свежем виде становится меньше, и гранат восполняет нехватку важного витамина. Еще гранат содержит витамин К, фолиевую кислоту и калий. Кроме того, в нем есть органические кислоты и антиоксиданты, которые также важны для здоровья. Они являются профилактическим фактором, препятствующим возникновению сердечно-сосудистых и ряда онкологических заболеваний», – пояснила Наталья Круглова.

Однако людям с патологиями желудочно-кишечного тракта и с сахарным диабетом следует ограничивать употребление гранатов, а иногда и полностью отказываться от этих плодов, добавила диетолог.

«Если говорить про противопоказания, то при заболеваниях пищеварительного тракта в стадии обострения стоит воздержаться от употребления граната. Но если у вас стойкая ремиссия, то есть гранат можно. Следующее ограничение – нарушение углеводного обмена, сахарный диабет. Здесь надо обращать внимание на количество, потому что в гранате есть простые углеводы. Не исключить из рациона, но ограничить», – уточнила Наталья Круглова.

Если выбирать между гранатовым соком и цельным плодом, то предпочтение лучше отдать последнему, считает она.

«Сок тоже богат витаминами и минералами. Но помимо этих компонентов в цельном гранате содержатся пищевые волокна, а в соке их нет. В соке много органических кислот и аскорбиновой кислоты, и в некоторых случаях это может вызывать дискомфорт в пищеварительном тракте, поэтому детям его лучше давать разбавленным», – порекомендовала Наталья Круглова.