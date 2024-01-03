Общество

В Рождество псковские следователи исполнили мечту 11-летнего мальчика

Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области исполнили мечту 11-летнего воспитанника Псковского детского дома Димы, который загадал в Новом году побыть один день настоящим следователем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

«Мы познакомились с Димой, поздравляя воспитанников Псковского детского дома с новогодними праздниками. Тогда же узнали от директора учреждения Ирины Крюковой о том, что у них появился новый подопечный. В ходе разговора с нами Дима рассказал свою историю и поделился секретом, что на "Елку желаний" загадал "побыть следователем", а еще наушники и портативную зарядку. Конечно, мы поспешили найти среди многих шаров на "Елке желаний" именно Димин, и исполнить его мечту», - рассказали в ведомстве.

Дима приехал в следственное управление по Псковской области, где для него провели экскурсия. Мальчик пообщался с сотрудниками ведомства, увидел, как работают следователи.

Вместе со следователем-криминалистом он ознакомился с применяемой на местах происшествий криминалистической техникой, лично опробовал в работе металлоискатель и магнитные грабли. Потом под руководством следователя следственного отдела по городу Пскову Дима при помощи специального дактилоскопического набора научился получать следы рук и изучил виды папиллярных узоров.

«Во время небольшой паузы на чаепитие Дима поделился с нами массой полученных эмоций и впечатлений, и пообещал хорошо учиться, чтобы в будущем стать настоящим следователем. В завершение встречи мы исполнили вторую часть его желания и подарили беспроводные наушники, портативное зарядное устройство и музыкальную колонку», - добавили в ведомстве.