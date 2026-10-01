День пожилого человека в Пскове отметят культурными мероприятиями и бесплатными обедами для старшего поколения

День пожилого человека отмечается 1 октября. В этот день в Пскове для представителей старшего поколения подготовили культурную и образовательную программу, а также специальные предложения от учреждений города.
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН резолюцией 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. Праздник призван привлечь внимание к правам, потребностям и роли людей старшего возраста в обществе. В этот день в разных странах проходят конференции, концерты, фестивали и благотворительные акции.
По данным ООН, сегодня в мире проживает около 1,2 млрд человек старше 60 лет, а к 2050 году их число может достичь 2 млрд. Международный день пожилых людей отмечается и в России, пишет Calend.ru.
1 октября в Пскове будет организовано несколько мероприятий, посвященных старшему поколению: литературная и музыкальная программы, открытие художественной выставки, лекция, музейные экскурсии, а также бесплатные обеды и дополнительные возможности для общения и обучения.
В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 1 октября пройдет специальная программа ко Дню пожилого человека.
В 14:30 состоится литературная гостиная «У Великой» — «Знаток родной природы», посвященная 235-летию со дня рождения писателя Сергея Аксакова.
С 15:00 до 16:00 пройдет музыкальная программа «Струны и строки» с концертом исполнителя Якова Корноухова.
В 16:00 в фойе третьего этажа откроется выставка «Второе дыхание» Людмилы Истоминой.
Завершит программу в 18:30 лекция из цикла «Классика на виниле» — «Не искать новые пути мне невозможно…», посвященная 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Мероприятие пройдет в смарт-зале библиотеки.
По словам Алины Васильевой, программа объединяет несколько видов искусства.
Алина Васильева также пригласила псковичей старшего поколения присоединиться к мероприятиям.
Присоединиться к программе можно будет и в Псковском музее-заповеднике. 1 октября для пенсионеров организуют сборные экскурсии по музейным объектам. При предъявлении соответствующего документа стоимость участия в сборной экскурсии составит 200 рублей, а самостоятельное посещение объектов музея и осмотр выставок и экспозиций для пенсионеров будет бесплатным.
В Поганкиных палатах на улице Некрасова, 5 сборные экскурсии по экспозициям пройдут в 13:00 и 16:00. В главном здании музея на улице Некрасова, 7 в 15:00 состоится сборная экскурсия по выставке «Совсем не тот Плюшкин».
Еще одним событием, связанным с поддержкой старшего поколения, станет начало работы псковского «ДоброДомика». Благотворительное кафе на улице Петровской, 28 открылось 14 сентября, а с 1 октября здесь начнут подавать бесплатные благотворительные обеды. Они будут проходить по будням с 12:00 до 16:00.
«ДоброДомик» станет не только местом, где пожилые люди смогут получить горячее питание. В пространстве также работают благотворительная парикмахерская, кабинет психолога, класс компьютерной грамотности и досуговый центр. Проект призван создать пространство для общения, обучения и новых знакомств.
День пожилого человека — это не только повод обратить внимание на представителей старшего поколения, но и возможность напомнить о том, как много в городе есть возможностей для общения, творчества и новых знаний. Псковские учреждения подготовили программу, которая позволяет провести этот день активно и интересно, а главное — в кругу людей с общими интересами.
Мария Колон