Великолукский суд утвердил мировое соглашение по делу о нападении алабаев на йоркширского терьера

Великолукский городской суд утвердил мировое соглашение по гражданскому делу о возмещении материального ущерба, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как следует из материалов дела, истец обратилась в суд с иском к владельцу двух собак породы алабай. По ее словам, животные находились на самовыгуле, без намордника и в отсутствие хозяина. Они забежали на территорию частного дома истца и напали на ее йоркширского терьера. От полученных травм собака скончалась. Этот факт подтвержден постановлением по делу об административном правонарушении.

Первоначальные исковые требования включали возмещение ущерба в размере 95 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей.

В результате переговоров стороны пришли к мировому соглашению, по которому ответчик обязался выплатить истцу 60 000 рублей в счет возмещения ущерба. Истец же отказался от взыскания любых сумм, превышающих данный лимит. Судебные расходы, включая оплату услуг представителей, стороны оставили на тех, кто их фактически понес.

Производство по делу прекращено.