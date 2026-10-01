За неравнодушное сердце и созидательный труд поблагодарили старшее поколение депутаты псковского ЗакСа

Представителей старшего поколения с Днём пожилого человека от имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично поздравил председатель Заксобрания Борис Елкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«Этот день – не напоминание о возрасте, а прекрасный повод ещё раз сказать вам спасибо за тепло ваших сердец, за бесценный жизненный опыт и особую душевную щедрость. История нашей страны написана вашими руками. Вы защищали нашу независимость, поднимали города из руин, развивали экономику и социальную сферу, совершали научные и технические прорывы. Своим личным примером честности, трудолюбия и несгибаемой силы воли вы научили молодое поколение любить родную землю, гордиться своей историей и никогда не сдаваться перед трудностями. И сегодня вы остаётесь активными участниками общественной жизни, опорой для своих детей и внуков, хранителями семейных традиций», - отметил Борис Елкин.

Председатель Заксобрания пожелал представителям старшего поколения крепкого здоровья на долгие годы. «Низкий поклон за ваше неравнодушное сердце и созидательный труд во благо Родины!» - заключил Борис Елкин.