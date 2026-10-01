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В Острове перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший знакомого во время застолья

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По версии следствия, в конце ноября 2025 года обвиняемый находился в одной из квартир в городе Острове со своим знакомым, где во время совместного распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого фигурант много раз ударил нанес пострадавшему множественные удары руками и ногами в голову и туловище. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собраны доказательства и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Преступление квалифицировано частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

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