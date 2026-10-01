«Тараканище». Почему миф про мощь госпропаганды ничего не стоит

Мы привыкли к тому, что политический класс в России вечно оглядывается на госСМИ, оппозиция годами ноет, что ее в них не пускают, а иногда и прессуют в лучших традициях госпропаганды. Этим же жупелом любят пугать на Западе, в том числе бежавшие из страны релоканты. Рассказывая о том, как сильна и страшна госпропаганда, которая якобы зомбирует миллионы россиян, они просто оправдывают собственную беспомощность и слабость влияния на умы, при этом подпитывая тот самый миф про суперпропагандистское оружие власти. На самом деле это абсолютный нонсенс.

Если отбросить последствия искусственного сокращения медиапространства в последние годы, никаких конкурентных преимуществ у госСМИ просто нет. Кроме одного, главное и единственное свойство госпропаганды - это безграничное и бессмысленное потребление бюджетных ресурсов. Именно для этого они и существуют, а не ради того, как думают российские власти, чтобы прикрывать их задницу и трубить об успехах. Российская пропаганда за последнее десятилетие прекрасно научилась ничего не делать, вовремя подсовывать красивые «графики роста», «рейтинги эффективности» и рассказывать начальникам про «охваты аудитории» и «полное доминирование».

Однако на самом деле это все мыльный пузырь и очковтирательство. Госпропаганда даже уже перестала работать на выборах. Мониторинг госмедиа Псковской области легко покажет, что никакой реальной отработки за «партию власти» на только что прошедших выборах не было, от слова совсем. Как кстати и контрпропаганды в отношении оппозиционных партий. В былые годы все это имело место и под видом политической псевдоаналитики и путем прямой лобовой агитации за власть и ее партию. Естественно, этот саботаж происходит не из-за политических принципов, просто люди, работающие на госпропаганду, привыкли к тому, что результат их «труда» никого не интересуют и на благосостоянии никак не отражается. Можно просто ничего не делать, государство прокормит, власть не бросит, ресурсы не закроют, «мы же на острие пропагандистского фронта, а кругом враги».

Второй важный аспект, развенчавший миф о всесилии госпропаганды - это абсолютная слабость самих информационных ресурсов. Их никто не читает, не смотрит, не верит. Поэтому власть может и дальше содержать свой артиллерийский парк, только пушки бьют в молоко, снарядов нет, артиллеристы мало того, что косые, так еще и спят вповалку.

Посетители и просмотры у ПАИ за последние 6 месяцев:

Посетители и просмотры у ПЛН за последние 6 месяцев:

Сравнение качества аудитории:

Госмедиахолдинг региона получает в год около 140 миллионов бюджетных средств, но посмотрите на цифры, они просто убийственны, как по посещаемости, так и по цитированию. Казалось бы, госресурсы должны быть самыми цитируемыми среди федеральных СМИ, но увы, опять пролет.

На протяжении десятилетия эти данные не меняются. С точки зрения медиабизнеса это полная катастрофа. Это касается и старых проектов, как например, государственное информационное агентство, годами отстающее от ПЛН, так и новые - не выстрелили.

Возьмем, к примеру, мега-проект, куда вбухали бюджетные деньги, - региональный телеканал «Первый псковский», по посещаемости в интернете он даже в десятку СМИ региона не входит, по цитированию - на девятом месте. Другое любимое детище власти - канал Мах, казалось бы, - все карты в руки, админресурс, бюджетники - бери да развивай! Ну и что в результате? Не могут и 5 тысяч подписчиков набрать, проигрывают основным конкурентам, которым ранее также проиграли в Телеграме.

А как же великая сила районных газет, собранных под одной крышей и якобы доминирующих за пределами областного центра? Опять же – отчеты об «успехах» - полное вранье. Тиражи упали до неприличия, от прежнего совокупного тиража независимых районок ничего толком не осталось. Что касается интернета, откроем для интереса первый попавшийся сайт районной газеты - «Гдовская заря». На нем нет ни выходных данных, ни даже фамилии редактора (куда смотрит Роскомнадзор?).

Ну и вишенка на торте. Если госпропаганда так сильна и ее все читают, зачем же она покупает за бюджетные деньги рекламу в интернете самих себя? И не только на Яндекс.директ, Mail.ru, но и даже в приложении мониторинга заправок, где люди ищут информацию про наличие бензина, об отсутствии которого так не хотела писать пропаганда летом этого года.

Так что все разговоры про великую и ужасную госпропаганду очень напоминают сказку Корнея Чуковского «Тараканище».

Андрей Степанов