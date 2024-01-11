Общество

Когда подешевеют куриные яйца, рассказали в Минсельхозе

Куриные яйца в России все же подешевеют. Такой прогноз представила пресс-служба Министерства сельского хозяйства 11 января со ссылкой на заместителя министра Максима Титова. По данным ведомства, снижение цен у производителей уже началось, а в ближайшее время стоит ожидать его и в рознице.

Тема с подорожанием яиц не отпускает Россию вот уже как минимум два месяца. И в каком направлении ситуация будет развиваться дальше, пока непонятно: ожидаемого снижения цен в первых числах января не произошло, а в Росптицесоюзе «Парламентской газете» и вовсе рассказали, что дешеветь яйцам не с чего и установившиеся на них цены абсолютно адекватны и справедливы.

Тем не менее Министерство сельского хозяйства отмечает: процесс уже запущен. Осталось только немного подождать.

«Как и прогнозировали ранее отраслевые союзы и ассоциации, сразу после Нового года спрос на куриные яйца снизился, следуя сезонным колебаниям, — приводит ведомство слова главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина. — Ажиотажных покупок потребители больше не совершают, а оптовые цены производителей начали постепенно корректироваться от максимальных значений декабря. Запасы в розничной торговле достаточны для полного удовлетворения спроса со стороны населения».

То, что цены уже стабилизировались и пошли вниз — пусть пока что и только в оптовом сегменте, — подтвердил и генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

В целом же, по данным ведомства, рост цен произошел из-за слияния сразу нескольких факторов. В том числе свою роль сыграл сезонный спрос — перед Новым годом, когда яйца активно скупают для салатов, он всегда выше, чем в среднем. А также, как указали опрошенные ведомством эксперты, свою лепту внесло подорожание сопутствующих производственных расходов: зарплат рабочих, транспортных издержек и так далее.

Что же касается импортных поставок, то и их потенциальный эффект в министерстве посоветовали не сбрасывать со счетов. Так, в Минсельхозе со ссылкой на «Объединенную зерновую компанию» сообщили, что уже в ближайшее время в Россию поступит первая партия яиц из Турции по приемлемым ценам.

«В настоящее время она проходит оформление и погрузку в одном из портов Турции, ожидаемый срок прибытия партии в порт Новороссийск — 15 января 2024 года», — уточнили в ОЗК.

Наконец, еще один способ стабилизировать стоимость яиц, а в перспективе ее снизить — долгосрочное планирование. Сейчас оно активно внедряется в регионах.

«В Ленинградской области расположены крупнейшие производители яиц в России, — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. — В настоящее время на птицефабриках региона наблюдается снижение отпускных цен на яйца. На сегодня птицефабрики региона законтрактовали поставки основного объема яиц на полгода вперед по стабильной цене. Дополнительный объем яиц, появляющийся у птицефабрик и поступающий на рынок, торгуется на спотовых биржевых площадках уже со снижением стоимости порядка пяти процентов».