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Общество

Определены места для купелей к празднику Крещения в Псковской области

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11 купелей оборудуют в Псковской области для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно состоится в ночь с 18 на 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. На территории области определены следующие места для проведения крещенских купаний: Город Псков река Великая в районе Спасо-Преображенского Мирожского монастыря — с 22.00 18 января до 2:00 19 января, с 10.00 до 17.00 19 января. Псковский район деревня Крипецкое-1, Крыпецкий Иоанно-Богословский мужской монастырь — с 18.00 18 января до 3.00 19 января,

деревня Камно-1, Георгиевская церковь — с 18.00 18 января до 3.00 19 января,

деревня Бабаево, карьер Выбуты — с 18.00 18 января до 3.00 19 января. Гдовский район: город Гдов, улица 1-ая Слободская, река Гдовка — с 18.00 18 января до 3.00 19 января,

деревня Ветвеник, акватория Чудского озера — с 18.00 18 января до 3.00 19 января,

деревня Залахтовье, территория базы отдыха «Тридевятое царство», акватория Чудского озера — с 18.00 18 января до 3.00 19 января. Себежский район: город Себеж, улица Замковая, 13, площадка перед Храмом Святой Троицы — с 18.00 18 января до 3.00 19 января. Пушкиногорский район: рабочий посёлок Пушкинские Горы, улица Садовая, озеро Тоболенец — с 12.00 до 15.00 19 января. Город Великие Луки: Краснофлотская набережная, у лодочной станции городского парка культуры и отдыха «Луки Парк», река Ловать — с 20.00 18 января до 14.00 19 января. Новоржевский район: деревня Боровичи, святой источник (закрытая купель) — с 18.30 до 23.00 18 января. Смотрите также «Пастырь»: Крещение Господне. ВИДЕО