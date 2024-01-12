Определены места для купелей к празднику Крещения в Псковской области

11 купелей оборудуют в Псковской области для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно состоится в ночь с 18 на 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
На территории области определены следующие места для проведения крещенских купаний:
Город Псков
- река Великая в районе Спасо-Преображенского Мирожского монастыря — с 22.00 18 января до 2:00 19 января, с 10.00 до 17.00 19 января.
Псковский район
- деревня Крипецкое-1, Крыпецкий Иоанно-Богословский мужской монастырь — с 18.00 18 января до 3.00 19 января,
- деревня Камно-1, Георгиевская церковь — с 18.00 18 января до 3.00 19 января,
- деревня Бабаево, карьер Выбуты — с 18.00 18 января до 3.00 19 января.
Гдовский район:
- город Гдов, улица 1-ая Слободская, река Гдовка — с 18.00 18 января до 3.00 19 января,
- деревня Ветвеник, акватория Чудского озера — с 18.00 18 января до 3.00 19 января,
- деревня Залахтовье, территория базы отдыха «Тридевятое царство», акватория Чудского озера — с 18.00 18 января до 3.00 19 января.
Себежский район:
- город Себеж, улица Замковая, 13, площадка перед Храмом Святой Троицы — с 18.00 18 января до 3.00 19 января.
Пушкиногорский район:
- рабочий посёлок Пушкинские Горы, улица Садовая, озеро Тоболенец — с 12.00 до 15.00 19 января.
Город Великие Луки:
- Краснофлотская набережная, у лодочной станции городского парка культуры и отдыха «Луки Парк», река Ловать — с 20.00 18 января до 14.00 19 января.
Новоржевский район:
- деревня Боровичи, святой источник (закрытая купель) — с 18.30 до 23.00 18 января.