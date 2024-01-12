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Общество

Михаил Ведерников поставил задачи по реализации президентских нацпроектов в Псковской области на 2024 год

12.01.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 12 января, провел совещание по реализации на территории региона президентских нацпроектов в 2024 году. Глава региона дал руководителям исполнительных органов и муниципальных образований поручения по отдельным направлениям работы и установил сроки их исполнения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Сначала Михаил Ведерников сказал, что прошлый год регион закончил с рекордным показателем, традиционно одним из самых высоких по стране — это 99,74%. Несмотря на увеличение финансирования и различные сложности, свой результат из года в год регион улучшает. Особенно глава региона отметил несколько направлений — «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Уверен, жители региона по достоинству оценят результаты, достигнутые по президентским нацпроектам», — сказал Михаил Ведерников.

Отдельно глава региона дал оценку работе муниципальных команд — твердой «пятерки» не удостоился никто. Многие вопросы решались при непосредственном участии специалистов правительства области.

«Коллеги в ручном режиме сопровождали, вели объекты, бились за каждый рубль днями и ночами, в то время как некоторые муниципальные команды зачастую опускали руки и просто наблюдали», — сказал Михаил Ведерников и анонсировал введение комплекса мер для улучшения кадровой ситуации в муниципальных администрациях, особенно по самым дефицитным направлениям.

По итогам разбора основных сложностей от руководителя управления проектной деятельности Ольги Татариновой Михаил Ведерников обозначил организационные задачи, в особенности по контролю над выполнением работ, организации конкурсных процедур.

«Общий объем финансирования президентских нацпроектов составит 12 млрд рублей, — обозначил глава региона. — Нужно понимать, что переноса и корректировок не будет. 2024 год — последний по программе нацпроектов. Это значит, что все объекты должны быть сданы четко в срок».

По поручению губернатора исполнительные органы региона, муниципальные образования разработают детальные планы графики по всем мероприятиям нацпроектов, а профильное управление будет неукоснительно следить за исполнением. Так, к концу февраля должны быть объявлены конкурсные процедуры, в марте — заключены договоры. Выйти на объекты подрядчикам полагается не позднее 30 апреля.

«Контроль должен быть максимально жесткий на всех уровнях. Прошу отнестись к этому максимально серьезно. Если приложим все усилия, будем держать объекты в центре внимания, можно выйти на результат в 100%, все шансы на это есть», — сказал в завершение губернатор.

Теги: #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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