Общество

Главные тренды 2024 года на рынке труда в России назвала эксперт

Квалифицированные рабочие будут особенно востребованы на рынке в 2024 году, это общемировой тренд. Главные тренды 2024 года на рынке труда в России назвала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

«Во многих странах мира складывается сложная демографическая ситуация, и Россия в этом плане не исключение. Демография — корень всех тех проблем, с которыми разбираются сегодня и HR-специалисты, и бизнес. Однако в России на эту историческую реальность накладываются дополнительные факторы, они усиливают и без того непростое положение дел на рынке труда», - приводит слова Никифоровой RuNews24.

Представитель сервиса по поиску работы сообщила, что в 2024 году работодатели все больше ищут разноплановых специалистов. Такое стремление возникло на почве потребности в универсальных кадрах, способных решать множество задач одновременно, а также быстро адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, на рынке труда растёт потребность в специалистах, разбирающихся в тонкостях работы с искусственным интеллектом (ИИ). Ушедший год показал, что интерес к тем, кто может развивать, обслуживать и работать с нейросетями значительно вырос.

Например, за 2023 год на сайте hh.ru было размещено более 13 тысяч вакансий, в которых упоминался ИИ, что в три раза больше, чем в 2022 году. Больше всего специалистов данной сферы ищут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в Татарстане.

Актуальным в 2024 году остается дефицит кадров. И главная его причина, по мнению Никифоровой, это текущая демографическая ситуация. Эксперт уверена, что привлекать к работе сотрудников будет не только с помощью увеличения зарплат, но и с помощью привлекательных условий труда.

«Люди больше не готовы работать исключительно за деньги, им важно видеть ценность и смысл того, во что они вкладывают силы и время, получать обратную связь, расти и развиваться. И речь идёт не только о высококвалифицированных белых воротничках, для которых работа всегда была наполнена определённым смыслом, но и о представителях рабочего и линейного персонала. Все сотрудники без исключения хотят человеческого отношения к себе и к своему труду», - добавила Никифорова.