Общество

Крещенские купания - 2024: где безопасно и кому нельзя

19 января отмечается церковный праздник Крещение Господне. Крещенской воде приписывают чудодейственные свойства, и многие считают, что в этот день обязательно нужно окунуться в прорубь. Зачастую такое необдуманное следование традициям не всегда заканчивается хорошо.

Где можно безопасно окунуться в крещенские морозы, всем ли надо приобщаться к этой традиции, как это сделать без риска для жизни и здоровья, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Следуя традиции

Крещение Господне, или Богоявление - один из двенадцати важнейших церковных праздников. Его дата, 19 января, остается неизменной. В этот день Иисус Христос был крещен в реке Иордан. Поэтому в Крещенский Сочельник и в день Крещения, 18 и 19 января, проводится освящение воды. Считается, что эта вода обладает целительной и защитной силой.

Праздник Крещения известен традицией купания в проруби в виде креста, которую называют иордань. И хотя церковный устав не обязывает совершать данный ритуал, многие верующие чтут традицию и ежегодно окунаются в прорубь в крещенские морозы.

«Это даже не традиция - это образ жизни», - сообщил депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. В этом году, как и много лет подряд, он собирается принять участие в крещенских купаниях.

«Я набожный человек, христианин, православный. Окунаюсь и хожу на службу не только на Крещение, но и в Рождество и Пасху, чту большие церковные праздники», - рассказал он.

Места для массового крещенского купания заранее готовят на реках. В Псковской области оборудовано 11 купелей, где можно будет окунуться в воду при 10-градусном морозе.

В Пскове традиционно местом купания станет река Великая в районе Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. Все желающие смогут приобщиться к ритуалу с 22.00 18 января до 2:00 19 января и с 10.00 до 17.00 19 января.

В Псковском районе купели оборудованы в Крыпецком монастыре в деревне Крипецкое-1, где верующие смогут окунуться с 18.00 18 января до 3.00 19 января, в Георгиевской церкви в деревне Камно - с 18.00 18 января до 3.00 19 января и в карьере Выбуты в деревне Бабаево - с 18.00 18 января до 3.00 19 января.

Для великолучан иордань оборудована у лодочной станции городского парка культуры и отдыха «Луки Парк» на Краснофлотской набережной. В воды реки Ловать безопасно можно будет окунуться с 20.00 18 января до 14.00 19 января.

Также специальные места для крещенских кушаний подготовлены в Гдовском, Себедском, Пушкиногорском и Новоржевском районах.

Помощь рядом

Во всех специально оборудованных местах будут осуществлять дежурство сотрудники силовых структур и медицинские работники. «У каждой купели будут дежурить спасатели, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. На местах, официально разрешенных для крещенских купаний, спасатели и инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области будут проводить разъяснительные работы по предупреждению несчастных случаев на воде», - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский.

По его словам, согласование вопросов организации купания и мест обустройства купелей производится администрациями органов местного самоуправления, на территориях которых обустраиваются иордани. «В специально оборудованных местах для купания обустраивается спасательный пост, который должен быть укомплектован квалифицированными спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду, с оборудованием, используемым для оказания помощи людям при провале под лёд», - сообщил Игорь Зарытовский.

К таким купелям есть определенные требования: дно под прорубью должно быть ровным, лучше песчаным, без крутых уклонов, водорослей, коряг, крупных камней и чистым от посторонних предметов, способных вызвать травмы. Также место купания должно быть хорошо освещено, при этом соблюдены все правила электробезопасности и пожарной безопасности.

«Как правило, место проведения купания оборудовано всем необходимым: деревянными настилами для выхода на лед, боковыми подводными ограждениями, а также деревянными или металлическими лестницами, закреплёнными у края проруби и оборудованными поручнями, высотой 90 – 110 сантиметров. Металлические поручни обматывают изоляционной или киперной лентой, либо надевают на них резиновый шланг», - пояснил замначальника Главного управления МЧС России по Псковской области.



За последние три года при проведении крещенских купаний в оборудованных местах в Псковской области происшествий не зафиксировано.

А вот купание в не оборудованных для этой цели местах может плохо кончиться. Многих шокировал трагический случай, произошедший в Ленобласти в позапрошлом году, когда на глазах детей в проруби утонула их мать. 40-летняя женщина прыгнула в воду с головой, и течение тут же унесло ее под лед.

Также такое несанкционированное мероприятие грозит получением травм при приближении к проруби и погружении в воду, переохлаждением. «В случае возникновения происшествия, время реагирования для оказания помощи будет значительно короче в оборудованном месте - там вам окажут помощь на месте. В необорудованном месте необходимо будет вызвать реагирующие подразделения и дождаться их прибытия. При этом нужно учитывать, что безопасное время нахождения человека в холодной воде очень ограничено», - сказал Игорь Зарытовский.

Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем, Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области рекомендует соблюдать следующие меры безопасности:

- перед погружением в воду не употреблять спиртного - алкоголь «поможет» быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце;

- за пару часов до купания необходимо плотно поесть. Это даст необходимую в холодную погоду энергию и повысит морозоустойчивость организма;

- охлаждайтесь постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, затем разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду;

- подходите к проруби медленно, в удобной нескользящей обуви - подойдут пляжные резиновые тапочки. В них же лучше заходить в воду, чтобы не травмировать ноги и не потерять чувствительность;

- купание в ледяной воде без специальной подготовки и закаливания может вызвать осложнения. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов, и даже микроинсульта, а если давление низкое – судорог и опасность потери сознания в воде;

- перед купанием разотрите тело жирным кремом, чтобы уменьшить теплоотдачу;

- находитесь в воде не дольше одной минуты;

- после купания разотритесь махровым полотенцем и по возможности зайдите в теплое помещение, где можно выпить теплые напитки. Термос с чаем или другим безалкогольным горячим напитком также можно принести с собой.

Окунаться можно, но не всем

Место для купели выбирается с учетом наименьшей скорости течения водоема, а также результатов бактериологического анализа воды. Роспотребнадзор на прошлой неделе брал пробы воды из всех 11 купелей. «Во всех, кроме купели в городе Великие Луки, вода соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. В Великих Луках была отобрана повторная проба воды из реки Ловать, держим этот вопрос на контроле. Возможно, результаты повторной пробы будут удовлетворительными. Мы сообщили об этом в администрацию города, чтобы купающиеся были проинформированы», - рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

По ее словам, в любом случае воду из купелей не рекомендуется глотать или использовать для питья. «Окунаться можно. Но воду лучше не заглатывать. Также в ледяной воде желательно находиться не больше минуты, чтобы не допустить общего переохлаждения»,- посоветовала она.

Елена Припутенко также отметила, что в этом году результаты проб воды лучше прошлогодних, когда неудовлетворительной была признана вода сразу в трех оборудованных местах для купания.

Кроме того, главный санитарный врач обратила внимание на то, что при наличии хронических заболеваний перед купанием в проруби лучше проконсультироваться с доктором. Беременным женщинам, детям, пожилым людям к крещенским купаниям тоже следует подходить с осторожностью.

Лучше не окунаться в ледяную воду и тем, кто недавно перенес респираторные заболевания. «Организм еще ослаблен. Не стоит подвергать его таким нагрузкам. Также не стоит рисковать и при наличии таких заболеваний и пытаться «вышибать клин клином», - рассказала она.

«Экстремальные водные процедуры (а купание в проруби относится именно к ним) не нанесут вреда здоровью только в случаях отсутствия серьезных хронических заболеваний», - уверена инфекционист, главный врач псковской клиники, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова.

По ее словам, это не только заболевания мочеполовой системы, органы которой крайне чувствительны к перепаду температур, но и сердечно-сосудистая патология. «Даже здоровым людям готовиться к таким ныряниям нужно заранее, занимаясь постепенным закаливанием в домашних условиях, например, при помощи двухминутного контрастного душа или обливания прохладной водой», - посоветовала она.

Кроме того, врач отметила, что при наличии повышенного артериального давления, ишемической болезни сердца, тромбоза сосудов, варикозной болезни погружение в ледяную воду может вызвать сосудистый спазм. «Это приведет к повышению нагрузки на сердце и может вызвать непредсказуемые последствия. Если же в анамнезе уже были инфаркт, инсульт, приступы аритмии или стенокардии, то купание в проруби абсолютно противопоказано», - сказала она.

В любом случае, даже здоровым людям следует следить за самочувствием после купания, и в случае переохлаждения или изменения состояния здоровья обратиться за помощью к сотрудникам МЧС или дежурной медицинской бригаде. Спасатели и медики будут на страже вашего здоровья и безопасности!

Светлана Синцова