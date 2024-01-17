Общество

Моющие средства передали дому-интернату псковские таможенники

Псковские таможенники передали обращенные в федеральную собственность 640 литров универсального пенного моющего средства и 70 килограммов стирального порошка Болгатовскому дому-интернату. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» при проведении контрольных мероприятий в отношении вывозимого из России товара выявили недостоверное декларирование. Вес перемещаемого моющего средства не соответствовал заявленному в товаросопроводительных документах весу и превышал указанный на 677 килограммов.

Незадекларированный стиральный порошок сотрудники таможенного поста МАПП «Шумилкино» выявили в кабине водителя грузового транспортного средства, выезжавшего в Эстонию.

В обоих случаях таможенники изъяли груз. Провели проверочные мероприятия. В судебные органы сотрудники таможни представили необходимую документацию, и суд обратил товары в федеральную собственность. Федеральная таможенная служба разрешила безвозмездную передачу товаров в социальный орган.

Псковская таможня собрала полный пакет документов, подтверждающих законность безвозмездной передачи и применения этих моющих средств. Стиральный порошок и пенное моющее средство имеют сертификаты качества, безопасности и пригодны для использования в социальных учреждениях.