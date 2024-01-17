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Общество

Предприятие-фантом по производству омывайки выявили в Псковской области

18.01.2024 11:15|ПсковКомментариев: 0

Предприятие-фантом выявили специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

В адрес управления Роспотребнадзора по региону поступила информация о реализации стеклоомывающей жидкости Nord Ultra, в которой содержание метанола превышает допустимый уровень в 370 раз. 

На этикетке данной продукции указано, что изготовителем является ООО «Гарант», адрес производства: Псковская область, Пушкиногорский район, муниципальное образование Пушкиногорье, рабочий поселок Пушкинские Горы, улица Пушкинская, дом №71.

Специалисты Роспотребнадзора выехали по адресу и выяснили, что какое-либо производство стеклоомывающей жидкости там отсутствует. Таким образом, стеклоомывающая жидкость произведена нелегально. Информацию об этом направили в правоохранительные органы.

В ведомстве отметили, что приобретение и использование такого товара может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью потребителей. 

«При производстве стеклоомывающих жидкостей разрешены к использованию такие спиртовые растворы как: изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, поскольку они не являются токсичными для человека. Используемый недобросовестными производителями метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта, имеет низкую цену, но в то же время является сильным кумулятивным ядом, обладающим направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз», - пояснили специалисты. 

Стеклоомывающую жидкость в Роспотребнадзоре рекомендуют приобретать исключительно в установленных местах торговли.

Потребителям в случае обнаружения нелегально произведенной стеклоомывающей жидкости, содержащей метанол, посоветовали обращаться в управление Роспотребнадзора по Псковской области.

Теги: #Роспотребнадзор #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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