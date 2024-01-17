Общество

Почти 300 детей-сирот получили новогодние подарки благодаря работе Псковского отделения детского фонда

Псковское областное отделение Российского детского фонда, подводя итоги ежегодной благотворительной акции «Стань Дедом Морозом», установило, что «Деды Морозы и Снегурочки» в лице жителей города, трудовых коллективов и представителей бизнеса исполнили мечты 267 детей из служб социальной реабилитации несовершеннолетних (приютов), коррекционных и сельских школ Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Напомним, что акция стартовала в начале декабря 2023 года. Любой желающий мог исполнить новогоднюю мечту ребенка, выбрав понравившуюся открытку с желанием.

Всего в акции приняли участие ребята из 10 районов области: Островского, Гдовского, Порховского, Красногородского, Новоржевского, Себежского, Новосокольнического, Дедовичского, Локнянского, Невельского.

Желания ребят были простыми — куклы, машинки на пульте управления, наборы для творчества, музыкальные колонки, конструкторы. А самыми популярными стали плюшевые игрушки — гусь-обнимусь и кот-батон.

Детские мечты исполняли жители города, трудовые коллективы и представители бизнеса. Уже второй год подряд рекорд исполненных желаний устанавливают помощники из Москвы — они приобрели подарки для 75 детей из Локнянского и Невельского района, Добручинской ООШ (Гдовский район) и детского садика «Колосок» (Красногородский район).

Желания ребят из Новоржевского приюта и Добручинского детского садика исполнил коллектив «Радио России – Псков» в рамках своего новогоднего марафона.

Подарки для учеников начальных классов Островской коррекционной школы подготовили члены клуба добрых друзей, сотрудники и клиенты филиала АКБ «СЛАВИЯ» (АО) в г. Пскове, а также неравнодушные люди.

Впервые к акции присоединились коллективы Избирательной комиссии Псковской области и «Желдоручёта». Избирком реализовал несколько желаний ребят из Себежского и Новосокольнического приютов, а коллектив «Желдоручёта» – ребят из Дедовичского приюта.

К акции Детского фонда регулярно подключаются студенты Псковского государственного университета. Они стали волшебниками для детей из Себежского приюта, а «Добро.Центр» ПсковГУ исполнил мечты 23 ребят из начальных классов Полонской средней школы (Порховский район).

Ещё 29 ребят из Полонской средней школы порадовали жители города, которые в миг разбирали опубликованные детские открытки с желаниями в социальных сетях Детского фонда.

Девочки и мальчики были безумно счастливы получить именно те подарки, которые они просили в новогодних письмах Дедушке Морозу.

«Спасибо вам огромное за подарки, дети безумно счастливы! Это настоящее чудо в преддверии нового года! Вы дарите деткам веру в чудеса!», — благодарит каждого Деда Мороза и Снегурочку за исполненные детские мечты мама одной из учениц Полонской средней школы.

Детский фонд также благодарит всех участников благотворительной акции «Стань Дедом Морозом» за желание делать добрые дела, радовать ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.