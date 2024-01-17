Общество

Обучение в вузах МВД обсудили полицейские со школьниками в Великих Луках

В ОМВД России по городу Великие Луки прошла встреча со школьниками, которые проявляют интерес к профессии полицейского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На встрече рассказали о преимуществах обучения в высших учебных заведениях МВД России. Поступающим предлагают комфортные условия проживания в общежитии, бесплатное питание и форменное обмундирование. Кроме того, кандидатам предоставляют денежное довольствие. Работающим сотрудникам органов внутренних дел гарантируют социальные льготы и определенные привилегии.

Юные горожане и их родители задали интересовавшие их вопросы. В частности, речь шла о требованиях к сдаче спортивных нормативов по физической подготовке, а также необходимых для поступления медицинских документах. Обсудили и сложности, с которыми нередко сталкиваются начинающие сотрудники. Особое значение для молодого человека имеет выбор конкретной специальности, ведь в структуре органов внутренних дел много различных служб и подразделений.

Специалисты кадровой службы полиции дали исчерпывающие ответы на все поступившие вопросы. Они также подробно разъяснили, какие документы необходимо подготовить для поступления в учебные заведения МВД России, включая Санкт-Петербургский университет МВД России и его Калининградский филиал.

В заключение представители ОМВД России по городу Великие Луки обратились к собравшимся: «Мы ждем в свои ряды кандидатов, которые готовы защищать наших сограждан от преступных посягательств. Они должны по своим моральным и физическим качествам соответствовать предъявляемым сегодня требованиям, чтобы честно и добросовестно выполнять ответственные задачи, стоящие перед органами внутренних дел».

Добавим, что те заинтересованные великолучане, которые по каким-либо причинам не смогли посетить данное мероприятие, всю необходимую информацию о поступлении в учебные заведения МВД России могут получить в ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет №322.