Общество

Псковский зооволонтер просит помочь оставшемуся без хозяина кошачьему приюту в Смоленске

В Смоленской области остался без хозяина частный кошачий приют. Его основатель — ученый и изобретатель Владимир Григорьев — 13 января скоропостижно умер, и около семи десятков животных осиротели.

Фото здесь и далее: Юлия Риттер / «ВКонтакте»

«Глухая деревня. 60 котов. Старых, истощенных, больных, обезвоженных вперемешку с уже мертвыми... Трупы так и лежат на диване под десятками греющихся друг о друга котов... Псков. Кому нужен друг!? Доставка, клетка, финансовая помощь, ветеринарная клиника, медикаменты - всё будет. Только помогите. Возьмите хоть по одному. Готовы доставить в любой город. Я готова немного принять хвостов, заодно и для вас привезём», - написала псковский зооволонтер Юлия Риттер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечает издание «360», приют был частным. Его владелец подбирал бездомных животных и заботился о них. Некоторые из них размножались уже в приюте. Тело владельца дома нашел его помощник.

Отмечается, что многие кошки в плохом состоянии. Они страдали от голода и обезвоживания, среди них есть возрастные животные. Кошки болеют, так как в прайде вирусы всегда общие.