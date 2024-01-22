Общество

Псковский волонтёр приняла 12 кошек, погибавших в глухой деревне под Смоленском

Псковский зооволонтёр Юлия Риттер приняла на передержку 12 кошек, вывезенных из оставшегося без хозяина частного приюта в Смоленской области. Животные прибыли в Псков ночью 23 января, сейчас они находятся на карантине.

Фото здесь и далее: Юлия Риттер

«Сильно напуганы. С виду здоровы, только две кошечки в плачевном состоянии», - прокомментировала состояние животных волонтёр.

Она рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей о ближайших перспективах спасённых хвостатых: в ближайшее время их ждёт помывка, впоследствии двум особям потребуется консультация ветеринара.

На данный момент на попечении Юлии Риттер находятся порядка 140 животных. К ней часто попадают самые безнадежные, больные и искалеченные коты и кошки, найденные в Пскове и близлежащих районах. Те, кого удаётся поставить на ноги благодаря помощи неравнодушных людей, ищут новых хозяев.

Напомним, частный кошачий приют был расположен в глухой деревне в Вяземском районе Смоленской области в доме ученого и изобретателя Владимира Григорьева. 13 января он скоропостижно скончался, и несколько десятков животных в момент осиротели. К спасению кошек, оставшихся без еды, воды и отопления, подключились московские и смоленские зооволонтеры.

Общими усилиями им удалось забрать из дома 100 животных, многие из них нуждаются в помощи ветеринаров, так как страдали от голода, холода и обезвоживания. Спасательная операция, о ходе которой рассказывается в Telegram-канале «60 кошек в пустой деревне», продолжалась больше недели. Вывезенные из деревни животные разъехались по разным городам — в Москву, Тулу, Кострому, Смоленск и Псков. Некоторым уже удалось найти дом, но большая часть остается на передержках у волонтёров.

Сколько ещё животных прячутся в доме Григорьева, пока уточняется. «Там ещё остались, но парочка, их уже в ближайшие города заберут, точно не бросят», - уверена Юлия Риттер.