Общество

Псковские росгвардейцы почтили память погибшего в Чечне товарища

Росгвардейцы в Пскове почтили память старшего лейтенанта внутренней службы Олега Караулова, погибшего при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В церемонии приняли руководители регионального управления Росгвардии и личный состав специального отряда быстрого реагирования «Гепард» Росгвардии.

Собравшиеся почтили паять Олега Караулова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Олег Караулов родился 4 января 1963 года.

С 1986 по 1994 год служил в Вооруженных Силах, в должности заместителя командира разведывательной группы. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С апреля 1995 года Олег Караулов проходил службу в должности оперуполномоченного СОБР УБОП при УВД Псковской области.

24 января 1996 году в городе Грозный в ходе оперативно-розыскных мероприятий по поиску и ликвидации незаконных вооруженных формирований старший лейтенант внутренней службы Караулов погиб.

За образцовое выполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности и свободы граждан, разоружение незаконных вооруженных формирований, проявленное при этом мужество и стойкость, Олег Караулов указом президента России №1125 от 1 августа 1996 года награжден орденом Мужества (посмертно).