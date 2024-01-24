Общество

Можно ли получить компенсацию за купленные лекарства, уточнил Артур Гайдук

Лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов Артур Гайдук уточнил, можно ли получить компенсацию за купленные лекарства. Об этом с сессии регионального парламента 25 января передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К концу прошлого года было большое количество обращений по получению льготных лекарств. Объявляли сбор средств. Потом возникали проблемы с возвратом затраченных средств. Существует ли такая система?» – спросил он.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко ответила, что такой системы не существует.

«У нас не было таких обращений от онкологического профиля. Препараты дорогостоящие, но по всем онкологическим заболеваниям проводится индивидуальная выписка. Все препараты закупаются онкодиспансером, когда человек находится на лечении, либо "Фармацией" через амбулаторное направление. Если есть обращение, то просим передать в комитет», – добавила она.

Марина Гаращенко также напомнила, что комитет не имеет полномочий компенсировать финансирование затрат на закупку лекарственных препаратов. Она также добавила, что перечень закупок высокозатратных препаратов через федерацию расширяется постоянно.