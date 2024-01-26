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Общество

Творчество vs буллинг: псковские подростки создали стикерпаки по мотивам сериала «Плакса»

26.01.2024 12:25|ПсковКомментариев: 0

Воспитанники детского технопарка «Кванториум Псков» разработали стикерпаки по мотивам сериала про буллинг «Плакса». Авторы презентовали свои креативные работы и рассказали, какие идеи они в них вкладывали. Творческий проект реализован совместно с компанией «Ростелеком». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Ростелекоме».

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

Каждый набор стикеров отличается друг от друга концепцией, стилистикой и цветовой гаммой. Воспитанница технопарка Диана Ранаева показала главных героев «Плаксы» в разных ситуациях и настроениях, София Егорова взяла за основу кадры из сериала, а Анна Макар изобразила музыкальные инструменты и добавила к стикерам мотивирующие фразы.

«Я решила взять этот кейс и посмотреть, что смогу сделать. Во время работы меня затянуло. Стикеры получились красивые и не слишком сложные для восприятия. Этот стиль, по моему мнению, очень подошел к контексту сериала», - поделилась воспитанница детского технопарка «Кванториум Псков» Диана Ранаева. 

«Мне было очень интересно смотреть фильм, выбирать кадры, на основе них рисовать стикеры. Но в то же время “Плакса” заставила меня задуматься о проблеме буллинга. Я считаю это очень важной темой для обсуждения и благодарна авторам сериала за то, что они решили поднять ее на экранах», - сказала воспитанница детского технопарка «Кванториум Псков» София Егорова. 

«Проект мне показался необычным и интересным, хотя раньше я не работала в этой сфере. Кроме этого, тема буллинга мне близка. В процессе создания стикеров я постоянно слушала музыку — и из сериала, и свою любимую», - отметила воспитанница детского технопарка «Кванториум Псков» Анна Макар. 

Ника Жукова, которая сыграла главную роль в «Плаксе», отметила креативный подход авторов стикерпаков. В своем видеообращении она пожелала девочкам дальнейших успехов и передала привет от актерской команды сериала.

«После выхода “Плаксы” о неудобной и часто замалчиваемой теме буллинга заговорили. Мы рады, что совместно с “Кванториумом” смогли вновь привлечь к ней внимание подростков — на этот раз через творчество. Ребята не только открыто обсуждают проблему, но и предлагают креативные способы, как поддержать тех, кто с ней столкнулся», - подчеркнула директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова. 

Премьера музыкальной драмы «Плакса» (16+) состоялась в видеосервисе Wink в сентябре прошлого года. В проекте снялись Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова и другие. Генеральным продюсером 8-серийной кинокартины выступил Сергей Жуков.

Теги: #ростелеком #подростки #буллинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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