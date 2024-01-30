Общество

Рекомендации о лечении транссексуалов разработали в России

Мужчинам, которые ощущают себя женщиной, женщинам, рожденным в мужском теле, обрести душевное равновесие помогут психиатры и сексологи. После законодательного запрета перемены пола Российское общество психиатров подготовило проект клинических рекомендаций о лечении тех, кого принято называть транссексуалами. В документе, разработанном по приказу Минздрава, нет упоминаний о гормональной терапии и операциях — лечение основано исключительно на методах психотерапии. Опрошенные эксперты заверили, что людей с нарушением половой идентификации принудительно лечить никто не собирается.

В июле 2023 года закон «Об основах охраны здоровья граждан» дополнили статьей о запрете смены пола. Речь идет об отказе от медицинских вмешательств и применении лекарств, обеспечивающих трансгендерный переход. Исключение составило лечение врожденных аномалий, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Клинические рекомендации, опубликованные для обсуждения на сайте Российского общества психиатров, адресованы прежде всего врачам-сексологам и психиатрам, которые будут вести пациентов с гендерными расстройствами. В качестве основного лечения определена психотерапия, не исключающая применение лекарственных препаратов, пишет «Парламентская газета».

В России отсутствует единый учет данных об обращениях пациентов с запросом на перемену пола. Исследования, определяющие количество транссексуалов, тоже не проводили. Однако идентифицировать таких людей можно достаточно четко. Как следует из документа, для них характерна стойкая убежденность в принадлежности к другому полу, постоянная интенсивная неудовлетворенность из-за зарегистрированного гендера и настойчивое желание принадлежать к противоположному полу и быть принятым окружающими именно в качестве такого лица.

Как рассказал психиатр, заслуженный врач России и экс-депутат Госдумы Николай Говорин, за десять лет практики ему довелось столкнуться всего с пятью-шестью случаями истинного нарушения половой идентификации. «Эта проблема есть, она актуальна. Но контингент таких людей совершенно незначительный. Психотерапевтическая помощь в первую очередь нужна тем, кто именно в силу заблуждения стремится сменить пол. Это часто бывало, а когда происходило, нередко возникало страстное желание вернуть все обратно. Психотерапевты могли бы помочь избавиться от ошибочных умозаключений, которые носят преходящий, транзиторный характер в силу обстоятельств, социального окружения, воспитания или профессии», — объяснил он.

По словам Говорина, нарушение половой идентификации — достаточно сложный феномен. Изменения в психике очень многообразны, и у разных людей они сильно отличаются. Поэтому и необходимо психологическое и психотерапевтическое сопровождение. И возможности такого лечения значительны, заверил он.

В проекте рекомендаций авторы описывают клинические проявления транссексуализма, начиная с трех-пяти лет и до окончания полового созревания, когда такие люди уже почти неотличимы от представителей противоположного пола.

Психотерапевтическую поддержку таким пациентам предлагают оказывать на всех этапах для «достижения реалистичности представлений о своем состоянии и выработки адаптационной модели поведения, дезактуализации полоролевого конфликта, включая попытку примирения с врожденным полом, коррекции нарушений психосексуального развития и повышения качества жизни».

«Изучение психического состояния пациента происходит в процессе наблюдения, расспроса и сбора анамнеза и в результате наблюдения за ним во время пребывания его в стационаре», — указано в документе.

С такими пациентами рекомендуют проводить мотивационные интервью для формирования «побуждения к лечению», перечислены и необходимые анализы, в том числе на уровень гормонов. В документе представлен алгоритм ведения пациента с гендерным несоответствием, даны инструкции о проведении разных психологических тестов. В качестве поддержки врачам советуют использовать когнитивно-поведенческую, семейную и групповую психотерапию. Самим же пациентам рекомендуют вести здоровый образ жизни и диспансерное наблюдение у сексолога и психиатра.

Николай Говорин отметил, что если человек испытывает страдания, связанные с половой идентификацией, нуждается в помощи и будет ее просить, то психологическое сопровождение для него обязательно. Кому-то будет достаточно пары месяцев, кому-то потребуются годы. В любом случае лечение будет проводиться с полного согласия пациента и по его желанию, заверил он.

«Это совершенно правильно, гуманно и хорошо, что будут рекомендованы протоколы и даны общие указания для врачей. Сегодня психотерапия интенсивно развивается, возможности у специалистов значительны, существуют новые методики и подходы. Специалисты смогут объяснить человеку, что с ним происходит, и если у него появится желание гармонизировать свое душевное состояние, то и помогут», — подчеркнул врач.

Психиатр, доктор медицинских наук Михаил Клюшин тоже назвал подготовленные рекомендации достаточно гуманистическими. Основной их посыл — помочь пациенту смириться и не переживать, а о принудительном лечении речь, безусловно, не идет, подчеркнул он.

Клюшин отметил возросшую психологическую грамотность населения за последние 30 лет: информация стала более доступной, но и более противоречивой. Многие люди действительно хотят разобраться в себе и приходят в кабинет психолога или психотерапевта, чтобы получить ответы из первых уст, а не из какого-то сомнительного источника.

«Известны платформы, которые специально искажают информацию, и есть даже целое направление — антипсихиатрия. Это можно назвать клеветой на целую медицинскую отрасль. Кому-то, наверное, выгодно создавать мракобесие вокруг нормальной, хорошо развивающейся науки. Придумывают какие-то вещи: карательную психиатрию, несуществующие методы наказания в психиатрических больницах, которые и раньше-то были избирательны, а сейчас их нет и в помине. Поверьте, учреждения этого типа двадцать лет назад и сейчас — небо и земля», — заверил эксперт.

Сейчас, по его словам, во всех психбольницах существует арт-терапевты, психотерапевты, психологи. А медикаментозная терапия лишь часть лечения, поэтому представлять психиатров как средневековых инквизиторов неправильно.