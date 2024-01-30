Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«обратный отсчет» с губернатором
2023 полититоги
«Академия Слуха» подарки 1+1
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
коронные фразы
Два хита псковской кухни
«Зенча-Псков» кто там?
новое поколение сето
Псков кофейни и пекарни
влиятельная сотня
 
 
 
ещё Общество 30.01.2024 09:350 В Пскове готовятся к благоустройству территории в Корытовском лесопарке 30.01.2024 09:350 В Пскове готовятся к благоустройству территории в Корытовском лесопарке 30.01.2024 09:280 Проект о социальных нянях для семей бойцов СВО могут запустить в 2024 году 30.01.2024 08:350 Рекомендации о лечении транссексуалов разработали в России 30.01.2024 08:230 Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове 30.01.2024 07:540 Россиян предупредили о мошенничестве с платежами по СБП
 
 
 
Самое популярное 23.01.2024 15:380 С четырьмя погибшими в ходе СВО рядовыми простились в Псковской области 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 24.01.2024 18:450 Массовое убийство собак произошло в Псковской области 24.01.2024 10:551 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО 23.01.2024 11:113 Интерактив: Сам себе почтальон
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Рекомендации о лечении транссексуалов разработали в России

30.01.2024 08:35|ПсковКомментариев: 0

Мужчинам, которые ощущают себя женщиной, женщинам, рожденным в мужском теле, обрести душевное равновесие помогут психиатры и сексологи. После законодательного запрета перемены пола Российское общество психиатров подготовило проект клинических рекомендаций о лечении тех, кого принято называть транссексуалами. В документе, разработанном по приказу Минздрава, нет упоминаний о гормональной терапии и операциях — лечение основано исключительно на методах психотерапии. Опрошенные эксперты заверили, что людей с нарушением половой идентификации принудительно лечить никто не собирается.

В июле 2023 года закон «Об основах охраны здоровья граждан» дополнили статьей о запрете смены пола. Речь идет об отказе от медицинских вмешательств и применении лекарств, обеспечивающих трансгендерный переход. Исключение составило лечение врожденных аномалий, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Клинические рекомендации, опубликованные для обсуждения на сайте Российского общества психиатров, адресованы прежде всего врачам-сексологам и психиатрам, которые будут вести пациентов с гендерными расстройствами. В качестве основного лечения определена психотерапия, не исключающая применение лекарственных препаратов, пишет «Парламентская газета»

В России отсутствует единый учет данных об обращениях пациентов с запросом на перемену пола. Исследования, определяющие количество транссексуалов, тоже не проводили. Однако идентифицировать таких людей можно достаточно четко. Как следует из документа, для них характерна стойкая убежденность в принадлежности к другому полу, постоянная интенсивная неудовлетворенность из-за зарегистрированного гендера и настойчивое желание принадлежать к противоположному полу и быть принятым окружающими именно в качестве такого лица.

Как рассказал психиатр, заслуженный врач России и экс-депутат Госдумы Николай Говорин, за десять лет практики ему довелось столкнуться всего с пятью-шестью случаями истинного нарушения половой идентификации. «Эта проблема есть, она актуальна. Но контингент таких людей совершенно незначительный. Психотерапевтическая помощь в первую очередь нужна тем, кто именно в силу заблуждения стремится сменить пол. Это часто бывало, а когда происходило, нередко возникало страстное желание вернуть все обратно. Психотерапевты могли бы помочь избавиться от ошибочных умозаключений, которые носят преходящий, транзиторный характер в силу обстоятельств, социального окружения, воспитания или профессии», — объяснил он.

По словам Говорина, нарушение половой идентификации — достаточно сложный феномен. Изменения в психике очень многообразны, и у разных людей они сильно отличаются. Поэтому и необходимо психологическое и психотерапевтическое сопровождение. И возможности такого лечения значительны, заверил он.

В проекте рекомендаций авторы описывают клинические проявления транссексуализма, начиная с трех-пяти лет и до окончания полового созревания, когда такие люди уже почти неотличимы от представителей противоположного пола.

Психотерапевтическую поддержку таким пациентам предлагают оказывать на всех этапах для «достижения реалистичности представлений о своем состоянии и выработки адаптационной модели поведения, дезактуализации полоролевого конфликта, включая попытку примирения с врожденным полом, коррекции нарушений психосексуального развития и повышения качества жизни».

«Изучение психического состояния пациента происходит в процессе наблюдения, расспроса и сбора анамнеза и в результате наблюдения за ним во время пребывания его в стационаре», — указано в документе.

С такими пациентами рекомендуют проводить мотивационные интервью для формирования «побуждения к лечению», перечислены и необходимые анализы, в том числе на уровень гормонов. В документе представлен алгоритм ведения пациента с гендерным несоответствием, даны инструкции о проведении разных психологических тестов. В качестве поддержки врачам советуют использовать когнитивно-поведенческую, семейную и групповую психотерапию. Самим же пациентам рекомендуют вести здоровый образ жизни и диспансерное наблюдение у сексолога и психиатра.

Николай Говорин отметил, что если человек испытывает страдания, связанные с половой идентификацией, нуждается в помощи и будет ее просить, то психологическое сопровождение для него обязательно. Кому-то будет достаточно пары месяцев, кому-то потребуются годы. В любом случае лечение будет проводиться с полного согласия пациента и по его желанию, заверил он.

«Это совершенно правильно, гуманно и хорошо, что будут рекомендованы протоколы и даны общие указания для врачей. Сегодня психотерапия интенсивно развивается, возможности у специалистов значительны, существуют новые методики и подходы. Специалисты смогут объяснить человеку, что с ним происходит, и если у него появится желание гармонизировать свое душевное состояние, то и помогут», — подчеркнул врач.

Психиатр, доктор медицинских наук Михаил Клюшин тоже назвал подготовленные рекомендации достаточно гуманистическими. Основной их посыл — помочь пациенту смириться и не переживать, а о принудительном лечении речь, безусловно, не идет, подчеркнул он.

Клюшин отметил возросшую психологическую грамотность населения за последние 30 лет: информация стала более доступной, но и более противоречивой. Многие люди действительно хотят разобраться в себе и приходят в кабинет психолога или психотерапевта, чтобы получить ответы из первых уст, а не из какого-то сомнительного источника.

«Известны платформы, которые специально искажают информацию, и есть даже целое направление — антипсихиатрия. Это можно назвать клеветой на целую медицинскую отрасль. Кому-то, наверное, выгодно создавать мракобесие вокруг нормальной, хорошо развивающейся науки. Придумывают какие-то вещи: карательную психиатрию, несуществующие методы наказания в психиатрических больницах, которые и раньше-то были избирательны, а сейчас их нет и в помине. Поверьте, учреждения этого типа двадцать лет назад и сейчас — небо и земля», — заверил эксперт.

Сейчас, по его словам, во всех психбольницах существует арт-терапевты, психотерапевты, психологи. А медикаментозная терапия  лишь часть лечения, поэтому представлять психиатров как средневековых инквизиторов неправильно.

Теги: #психолог #психиатрия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 47 человек
30.01.2024, 10:070 Спрос на ипотеку с господдержкой рекордно снизился до 8% 30.01.2024, 09:570 Капитальный ремонт улицы Германа в Пскове завершат до 20 ноября 30.01.2024, 09:460 Жилой дом сгорел в гдовской деревне Кола 30.01.2024, 09:350 В Пскове готовятся к благоустройству территории в Корытовском лесопарке
30.01.2024, 09:280 Проект о социальных нянях для семей бойцов СВО могут запустить в 2024 году 30.01.2024, 09:150 Отдых в популярных санаториях подорожал на 15–30% 30.01.2024, 09:000 Армен Мнацаканян: Для меня ДЭГ – привычная форма участия в выборах 30.01.2024, 08:560 Проект реставрации крупнейшего собора Псково-Печерского монастыря готов к реализации
30.01.2024, 08:470 Эффективность реализации индивидуального плана развития Псковской области оценили аудиторы 30.01.2024, 08:350 Рекомендации о лечении транссексуалов разработали в России 30.01.2024, 08:230 Муниципальные этапы конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовали в Пскове 30.01.2024, 08:110 Власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо
30.01.2024, 07:540 Россиян предупредили о мошенничестве с платежами по СБП 30.01.2024, 07:340 Весеннее тепло врывается на Русскую равнину - синоптики 30.01.2024, 07:190 Риски употребления каши перечислил стоматолог 30.01.2024, 07:000 Пассажирам внутренних рейсов в аэропортах РФ разрешат продажу алкоголя
29.01.2024, 22:000 Полиция продолжает разыскивать пропавшего в 2022 году великолучанина 29.01.2024, 21:400 Гибридный формат работы с удаленкой понадобится в ближайшие годы сразу каждому третьему работнику в Псковской области 29.01.2024, 21:200 Похитители металла смогли обокрасть великолукскую организацию со второго раза 29.01.2024, 21:040 Историю погибшей от рук карателей псковички Тамары Хитровой запечатлели на мемориале под Гатчиной
29.01.2024, 21:000 Мошенники начали применять новый способ выманивания денег с помощью QR-кодов 29.01.2024, 20:470 Открытый показ фильма «Вызов» состоялся в Пскове 29.01.2024, 20:400 Акцию «Шагающий автобус» провели в Великих Луках 29.01.2024, 20:200 Глава псковской Росгвардии принял участие в Военном совете СЗФО
29.01.2024, 20:070 Сергей Кравцов наградил педагогическую династию из Невеля. ФОТО 29.01.2024, 20:000 Костюмы народа сето вернулись в Псковский музей 29.01.2024, 19:400 Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю 29.01.2024, 19:210 Власти Пскова рассматривают возможность финансировать стерилизацию животных в приютах
29.01.2024, 19:200 Санаторий «Хилово» передал медикаменты в зону спецоперации 29.01.2024, 19:040 Приют для собак «Вторая жизнь» в Гдове закрывается 29.01.2024, 19:000 Делегация колледжа искусств побывала в Пушкинских Горах в рамках «Культурных выходных» 29.01.2024, 18:450 В Пскове открылся книжный клуб «В смысле»
29.01.2024, 18:310 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 января 29.01.2024, 18:270 Драка на кухне в Пскове закончилась уголовным делом 29.01.2024, 18:270 За неделю псковские росгвардейцы изъяли 20 единиц гражданского оружия 29.01.2024, 18:150 Псковский омбудсмен принял участие в расширенной коллегии УМВД по Псковской области
29.01.2024, 18:121 Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года 29.01.2024, 18:112 Александр Котов о ДЭГ: Я сторонник этого сервиса, и всем его рекомендую 29.01.2024, 18:040 ВТБ фиксирует снижение мошеннических атак впервые за четыре года 29.01.2024, 18:000 Великолучанин случайно убил собутыльника в гостях
29.01.2024, 18:000 Кто и как может получить доплату к пенсии, рассказали россиянам 29.01.2024, 17:510 Более 40 млн рублей взыскали с псковичей за долги по капремонту в 2023 году 29.01.2024, 17:423 Реплика Константина Калиниченко: «Мастер и Маргарита» – 2024 29.01.2024, 17:342 О выборе профессии и принятии сложных решений поговорили депутаты со старшеклассниками
29.01.2024, 17:280 Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года 29.01.2024, 17:270 «Гайд-парк»: Анатолий Копосов о юбилее, псковской политике и десятилетиях перемен. ВИДЕО 29.01.2024, 17:080 Несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками не досчитались более 5 млн рублей 29.01.2024, 16:560 Псковский танцевально-спортивный клуб «Триумф»: Новый год мы начали с новых побед
29.01.2024, 16:540 Наш - не наш? 29.01.2024, 16:450 Михаил Иванов: Дистанционное электронное голосование - система будущего 29.01.2024, 16:421 Подвесные скамейки со снетками установили на псковской набережной 29.01.2024, 16:420 Вандалы отломали штык на памятнике солдату Первой мировой войны в Пскове
29.01.2024, 16:350 Чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике собрали свыше 200 участников 29.01.2024, 16:273 Рейтингомер: отставка Луневой, дежавю с Брячаком и экзамен для Гаращенко 29.01.2024, 16:230 Виталий Рахманов: ДЭГ — хороший пример цифровой трансформации 29.01.2024, 16:210 Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по карате в Петербурге
29.01.2024, 16:030 Премьера спектакля «Мой не мой» в Псковском драмтеатре. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.01.2024, 15:510 Социальный фонд России проиндексирует материнский капитал псковских семей на 7,4% 29.01.2024, 15:371 Профсоюзы примут участие в наблюдении за выборами в Псковской области 29.01.2024, 15:350 Нарушение конституционных прав на образование выявил Дмитрий Шахов
29.01.2024, 15:340 «ГорДозор»: Новые меры против старых проблем. ВИДЕО 29.01.2024, 15:190 Большинство респондентов ПЛН считают, что мир сошел с ума 29.01.2024, 15:110 Летние шины были установлены на передних колесах автомобиля, попавшего в смертельное ДТП с автобусом под Великими Луками 29.01.2024, 15:060 РСХБ прогнозирует рост доходов фермеров от сельского туризма до 250 млрд рублей в год
29.01.2024, 14:560 Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа Nagart 29.01.2024, 14:500 Прощание с погибшей школьницей в Великих Луках пройдет 30 января 29.01.2024, 14:370 «Постскриптум»: Директива Минкульта, дискуссия о льготных лекарствах и кадровый «сквозняк» в Доме Советов. ВИДЕО 29.01.2024, 14:290 Анатолий Копосов: ДЭГ позволяет охватить серьезные слои населения
29.01.2024, 14:220 Обвиняемой в убийстве детей великолучанке продлили арест 29.01.2024, 14:130 Названа причина блокировки интернета стандарта LTE на Северо-Западе России 29.01.2024, 13:590 Пскович сядет в тюрьму за убийство пользовательницы сайта знакомств 29.01.2024, 13:490 Вставай на лыжи: как псковичи справляются со стрессом
29.01.2024, 13:441 В Пскове должен быть памятник детям войны — Анатолий Копосов 29.01.2024, 13:420 Крупную партию гуманитарного груза получили псковские военнослужащие в зоне СВО 29.01.2024, 13:290 Предвыборный штаб Путина объявил о старте агитационной кампании 29.01.2024, 13:190 Слухи о закрытии гинекологического отделения псковской горбольницы развеяли в облздраве
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru