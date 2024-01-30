Общество

В России упростили порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО

Участники специальной военной операции смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписано, сообщается на сайте правительства России.

«Решение касается граждан, ставших инвалидами из‑за военной травмы, полученной при выполнении задач в ходе специальной военной операции, или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях. Теперь электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации для таких граждан будут формироваться без подачи заявлений», - говорится в сообщении.

При этом участники специальной военной операции, как и прежде, вправе отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию.