День прогулки по парку отмечают 30 марта

Необычный и неофициальный праздник, но весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, — День прогулки по парку (англ. Take a Walk in the Park Day) — отмечается ежегодно 30 марта.

Главная цель этого Дня, — конечно же, привлечение внимания всех горожан к такому обычному и, казалось бы, очевидному способу отдыха, как прогулка по парку.

Не секрет, что многие жители мегаполисов да и просто обычных городов не имеют возможности регулярно выезжать на природу или за город, чтобы отдохнуть и набраться сил и энергии на свежем воздухе. Для людей, проживающих в современном мире, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не сказаться на состоянии нервной системы и общем состоянии здоровья.

Статистика показывает, что систематический стресс и депрессия уже стали устойчивой характеристикой нервной системы городского жителя. А ведь прогулка в течение 30 минут в день, по мнению врачей, может иметь огромную пользу для здоровья — причем не только в плане сжигания калорий и снижения веса, но также повышения иммунитета, снижения риска ожирения, диабета 2 типа и некоторых видов рака. Она также поможет увеличить сердечную деятельность, снизить кровяное давление и улучшить настроение.

Кстати, по мнению британских медиков, нахождение на природе (и в частности, в парке) оказывает на организм человека восстанавливающее действие, которое невозможно сравнить с шопингом или походом в кино, пишет calend.ru.

Прогулки в парке, вдали от пыли и шумных магистралей, могут повысить настроение и снизить стресс, а также почувствовать эстетическое наслаждение. Ведь красота природы способна творить чудеса. Исследования показали, что люди, которые ходят пешком или гуляют в зеленых зонах, как правило, более счастливы, чем те, кто этого не делает.

Поэтому присоединяйтесь и вы к празднованию сегодняшнего здорового и энергичного Дня, ведь для этого нужно немногое — выбрать любимый парк и компанию, или насладиться в уединении красотой и спокойствием природы.