Общество

Сувенирную продукцию для нескольких мероприятий изготовят в себежской колонии

Начальник исправительной колонии №6 (поселок Идрица Себежского района) Сергей Орлов совместно с заместителем – начальником центра трудовой адаптации осужденных Юрием Беловым встретился с главой Себежского района Леонидом Курсенковым. Повестка дня совещания включала рассмотрение вопросов по линии производства и взаимодействие в подготовке к празднованию значимых для района и области памятных дат, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России Псковской области

В ходе встречи стороны подвели итоги работы за прошедший 2023 год, наметив перспективы сотрудничества в производственной сфере на предстоящий период времени. Здесь акцент был сделан на сотрудничество по поставке продукции, выпускаемой в исправительном учреждении, а также оказании услуг, выполнении работ для нужд муниципалитета.

Предстоящий год для района богат на события: 610 лет со дня первого упоминания города в летописи, традиционная встреча на Кургане Дружбы, проведение Дня единения народов России и Беларуси. В этой связи достигнуты договоренности об изготовлении для мероприятий сувенирной продукции с тематической символикой. Кроме этого, проработан вопрос по производству образцов мебельных изделий с целью дальнейшего согласования серийного заказа. По итогам рабочего совещания определены сроки исполнения обязательств, которые выпадают на ближайшее время.