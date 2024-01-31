Почти 40 человек запросили убежище в РФ в Псковской области в 2023 году 

38 человек запросили временное убежище в России в Псковской области в 2023 году. Об этом начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров сообщил 1 февраля в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
В 2023 году временное убежище, по его словам, также в основном просили граждане Украины.
Гость студии отметил, что всего на учете сейчас стоят 50 человек, которые получили временное убежище, поскольку остальные люди уже получили другой статус, в том числе гражданство РФ.