Общество

Почти 40 человек запросили убежище в РФ в Псковской области в 2023 году

38 человек запросили временное убежище в России в Псковской области в 2023 году. Об этом начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров сообщил 1 февраля в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Временное убежище предоставлено 38 гражданам, зафиксировано существенное снижение по сравнению с прошлым годом — в 2022 году временное убежище запросили 765 человек. Мы прекрасно понимаем, кому мы предоставляли убежище — гражданам Украины, на сегодняшний день поток существенно меньше», - сказал Юрий Федоров.

В 2023 году временное убежище, по его словам, также в основном просили граждане Украины.

Гость студии отметил, что всего на учете сейчас стоят 50 человек, которые получили временное убежище, поскольку остальные люди уже получили другой статус, в том числе гражданство РФ.