Общество

Четверо псковских медиков получат социальную выплату по решению суда

Четыре медицинских работника в Псковской области получат специальные выплаты по решению суда. Правовую помощь медикам оказал Псковский облсовпроф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Гражданское дело по исковым заявлениям четверых медицинских работников 7 февраля рассмотрел Псковский городской суд. В суд обратились фельдшеры клинико-диагностической лаборатории одного из учреждений здравоохранения Псковской области.

Медики требовали признать за ними право на получение специальной социальной выплаты, предусмотренной подпунктом «е» пункта 3 постановления правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года №2568 «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах обязательного медицинского страхования», а также возложить на работодателя обязанность направить в отношении истцов корректирующие реестры сведений отделение Социального фонда России по Псковской области для перечисления выплаты за период с января по декабрь 2023 года.

Суд удовлетворил исковые требования членов профсоюза в полном объеме. Правовую помощь медицинским работникам по составлению исковых заявлений, а также по представлению их интересов в суде оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.

Необходимо отметить, что в производстве Псковского городского суда находятся еще шесть исковых заявлений медицинских работников указанного учреждения здравоохранения, в которых заявлены аналогичные требования. Решения по ним еще не вынесены.