Общество

Финансирование программы по созданию доступной среды вырастет в 2024 году

В Псковской области утверждена новая государственная программа Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на период 2024–2030 годов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, заседание совета по делам инвалидов при правительстве области прошло под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

Финансирование программы на этот год вырастет на 2 млн рублей и составит более 28,6 млн рублей. Целями госпрограммы являются формирование безбарьерной среды в Псковской области и повышение качества жизни инвалидов и детей с инвалидностью посредством обеспечения их качественными реабилитационными и (или) абилитационными услугами. Средства в этом году будут направлены на продолжение работы по адаптации объектов здравоохранения, образования и социальной сферы для создания доступной среды, пополнение библиотечного фонда книг в специальных форматах для лиц с нарушениями зрения, приобретение специализированного оборудования и инвентаря и др.

Участники совета рассмотрели также актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями, в том числе гарантии трудовой занятости. В конце прошлого года в Псковской области рабочие места для трудоустройства инвалидов создали порядка 800 работодателей. Трудоустроено почти 1,2 тысячи человек.

Отдельное внимание уделено вопросам реабилитации граждан с ограниченными возможностями и вовлечения их в активную жизнедеятельность и спорт. В этом году ключевым мероприятием в этом направлении станет Межрегиональный спортивный фестиваль среди инвалидов Всероссийского общества инвалидов Северо-Запада России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Фестиваль пройдет в начале августа и соберет не менее 100 участников.