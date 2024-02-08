Общество

День здоровья провели в региональном избирательном штабе в Пскове

День здоровья провели в региональном избирательном штабе в Пскове. На встречу с волонтерами-медиками «Здоровая нация – сильная страна» пришли волонтеры, избиратели, партнеры и гости штаба, сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе.

Фото здесь и далее: Региональный избирательный штаб

Студентка факультета лечебное дело ПсковГУ Елизавета Дикарева рассказала о сердечно-легочной реанимации и продемонстрировала на манекене навыки оказания первой помощи.

В ходе тематического дня здоровья гости приняли участие в игре «Алло, это скорая?», в ходе которой участникам предстояло составить верный алгоритм вызова скорой медицинской помощи и применить его на практике при помощи макета телефонной трубки. Волонтер контролировал действия и выполняла роль диспетчера скорой медицинской помощи.

Участники встречи активно задавали вопросы, пробовали выполнить упражнение по непрямому массажу сердца.

Студент второго курса института физико-математических наук Артём Гаврилов отметил, что встреча была для него очень полезна. «Нам подробно всё рассказали, показали на примере, и я сам попробовал провести комплекс манипуляций, чтобы когда-то в критической ситуации потом оказать кому-то первую помощь», - сказал Артём Гаврилов.

Елизавета Дикарева отметила, что сердечно-легочная реанимация и первая помощь важны, чтобы в нужный момент сохранить жизнь человеку. «Некоторые ребята сегодня впервые попробовали выполнять комплекс реанимационных действий, и для них, конечно, это стресс. В жизни все это сложнее, чем кажется в фильмах, но у ребят всё получилось», - заключила она.