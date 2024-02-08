Общество

Российскую науку обсудили в псковском региональном избирательном штабе

Государство держится на гуманитариях. Такое мнение высказали в День российской науки участники встречи в региональном избирательном штабе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательном штабе, на дискуссионной площадке 8 января участники обсудили место науки в жизни современного человека.

Участниками встречи стали уважаемые представители профессорско-преподавательского состава ведущих вузов Пскова и аспиранты. Почётными гостями от Псковского государственного университета стали:доктор географических наук, профессор кафедры географии Андрей Манаков, кандидат филологических наук. доцент, заведующий научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика» Наталья Большакова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Мая Муратова, а также 8 студентов и аспирантов Псковского государственного университета.

От Псковского филиала Российской международной академии туризма почетными гостями встречи стали:, кандидат экономических наук, доцент, зав.кафедрой естественно- научных, гуманитарных дисциплин, дисциплин специализации Татьяна Красева и преподаватель кафедры естественнонаучных, гуманитарных дисциплин специализации Анна Лузина.

В самом начале мероприятия каждый из почетных гостей рассказал о своем пути в науку, привел примеры из своей жизни, вспомнил свои первые шаги в мир исследований. Наталья Большакова отметила, что, чем раньше человек начинает заниматься наукой, проявляя интерес, тем выше его результаты. Андрей Манаков подчеркнул, что любопытство считает основой движения к научным открытиям. «Для науки важно то, что труднодоступно. Если на поверхности лежит, то это науке неинтересно. Искать и открывать новое – это суть науки», – сказал доктор географических наук.

«Интересно было услышать мнение почетных гостей о развитии разных направлений науки, научных школах. Поговорили о естественных, технических и гуманитарных науках, пришли к выводу, что именно гуманитарные науки создают культурную среду. Не упустили из виду и крупные научные открытия 2023 года, сделанные в области точных наук. Согласились с тем, что в каждом научном исследовании должен быть практический элемент», – рассказали в региональном избирательном штабе.

Одной из ярких тем встречи стала беседа о взаимосвязи науки, бизнеса и государства. Тут мнения спикеров разделились: одни говорили, что науку и бизнес нельзя соединять, другие оспаривали это мнение, приводя доводы, что бизнес опирается на науку. Гости открыто дискутировали и доказывали свою точку зрения, благодаря чему общение на эту тему получилось очень живым и интересным.

Во второй части встречи спикеры говорили о наставничестве в науке и преемственности. Во время обсуждения этой темы стороны упомянули о грани между наставничеством и самостоятельностью. При обсуждении этой темы все гости сошлись во мнении, что преемственность и наставничество очень важны. «Главная задача научного руководителя – развить выбранное направление, помочь аспиранту. Наставничество – это помощь, шаг для дальнейшего движения. Главное – развитие и движение вперёд, потому что ничего не стоит на месте», – подчеркнул Андрей Манаков.