Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница: Есть ли эффективный способ борьбы с вандализмом в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

В последние годы слово «ошапурки» прямо-таки укоренилось в Пскове. Этот нелицеприятный термин употребляется в отношении тех, кто применяет к элементам городского благоустройства свою физическую силу, обратно пропорциональную уровню сознательности и интеллекта. Вновь досталось от вандалов памятнику Солдату Первой мировой на набережной Великой. К счастью не украли, но оторвали от крепления одного из полюбившихся псковичам и туристам Барсиков. У нас жгут спортивные площадки, ломают общественные туалеты, скамейки, урны, бьют фонари. Как остановить это хулиганство? Что делать: к каждой урне ставить камеру? И поможет ли такая мера? Ужесточать наказание? Устраивать публичные «порки»? Менять подход к благоустройству и реализовывать только те проекты, которые нельзя сломать и разбить, то есть по сути возвращаться в каменный век? Как бороться с вандалами – это основная тема программы. Но также мы сегодня поговорим и еще об одном важном вопросе – дизайн-коде: что делают городские власти, чтобы избавить нас от визуального шума на улицах Пскова. Наш сегодняшний эксперт – заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов. Ведущая — Любовь Кузнецова.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.