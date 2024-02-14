Николай Рассадин: Нужно было бороться с вывесками из «говна и палок»

Нужно приводить в порядок вывески и рекламные конструкции, которые выглядят не эстетично, но стремление унифицировать все вывески в Псковской области — тоже неправильное. Такое мнение в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил директор ООО «Империал» Николай Рассадин.
Он отметил, что некоторые вывески и рекламные конструкции выглядят, действительно, ужасно.
«Иногда едешь и видишь ужасные вывески на каких-то грязных тряпках, выцветшие давно — вот с этим надо было бороться, с мусором. Вывеска, извините за выражение, из "говна и палок" — вот с такими вывесками нужно было бороться, а власть пошла как всегда по пути наименьшего сопротивления. Унифицировали все и сказали: "Вот так все будет"», - добавил директор ООО «Империал».
Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.
На прошлой неделе Михаил Ведерников назвал муниципальные образования Псковской области, которые отстают в части внедрения дизайн-кода. Их три. В Гдовском районе остался ряд несогласованных вывесок на центральной улице, Дедовичский привел в порядок центральные улицы, но на периферию дизайн-код пока еще не пришел. Много работы еще остается в Великих Луках - на въезде в город.