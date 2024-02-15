Общество

Уметь помогать

Ребята с ментальной инвалидностью как до 18 лет, так и после совершеннолетия нуждаются в постоянном сопровождении и поддержке. Но не меньше для особенных детей и взрослых нужна социализация - вовлечение их в интересную и посильную деятельность. Именно с такой целью в Псковской области открылось отделение социальной занятости «ПроЗа» - про занятость. О том, какие виды трудовой деятельности и досуга предлагают здесь ребятам с ментальными особенностями, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Жить нормальной жизнью

Отделение социальной занятости находится на первом этаже новостройки на дальнем Завеличье. Этот просторный уютный офис - место обучения и работы для десяти ребят с тяжелыми множественными нарушениями. Новое пространство для них удобно и комфортно. Они с дружеским интересом встречают гостей.

30-летняя Лера подходит и трогает за руку: «Здравствуй. Как тебя зовут? Ты будешь с нами заниматься?». Услышав отрицательный ответ, продолжает расспрашивать: «Сколько тебе лет? Где ты живешь?». Другие ребята тоже периодически заглядывают к нам или подходят к доске с планом на день. В первой половине дня в отделении «ПроЗа» творческая работа, а после обеда - занятия с психологом.

«Отделение социальной занятости — это продолжение той деятельности, которая уже много лет ведется в городе Пскове», - поясняет руководитель структурного подразделения общественной родительской организации «Я и ты» - отделения социальной занятости «ПроЗа» Анастасия Нестерова.

По ее словам, все началось с открытия центра лечебной педагогики. На тот момент педагогическая помощь оказывалась разным категориям людей с ограниченными возможностями здоровая: незрячим, глухим, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с легкими интеллектуальными нарушениями (ЗПР), а дети с тяжелыми множественными нарушениями, «когда это все в комплексе и каждый дефект не просто суммируется, а дает необычное уникальное сочетание»», были в сложной ситуации и не попадали ни в одну из вышеперечисленных категорий. Поэтому их родители организовали центр, куда бы могли приходить ребята, которые считались необучаемыми. Естественно, главным в работе стал индивидуальный подход к каждому такому уникальному ребенку.

Теперь, когда воспитанники Центра лечебной педагогики стали взрослыми, общественная родительская организация решает вопросы по устройству их дальнейшей жизни. Первым стал проект по сопровождаемому проживанию, когда люди с тяжелыми множественными нарушениями живут с сопровождением отдельно от родителей. Логичным продолжением этой работы стало открытие в конце прошлого года отделения социальной занятости.

«В городе есть интеграционные мастерские. Но ребят, которые не могут участвовать в производстве, даже в сопровождаемом трудоустройстве, достаточно. Многие выпускники центра лечебной педагогики после его окончания оказались дома. Поэтому возникла идея открыть небольшое пространство, которое бы обеспечивало дневную занятость таким ребятам»,- говорит Анастасия Нестерова.

Другая цель открытия отделения - чтобы эти люди, независимо от их особенностей, жили нормальной жизнью, ходили на работу, общались. Единственная сложность состоит в том, что во всем им нужна поддержка, начиная от взаимодействия с другими людьми и заканчивая возможностью передвигаться, обслуживать себя.

Общественно-полезный труд

И такую возможность - работать в небольшом офисе в составе дружной команды и при этом получать необходимую помощь — предоставляет «ПроЗа». «Наше отделение рассчитано на 20 молодых людей и девушек с тяжелыми множественными нарушениями. Их будут сопровождать социальные работники, педагоги и психолог», - отмечает Анастасия Нестерова.

В отделении, помимо руководителя, работает пять человек: два социальных работника, один социальный педагог, один психолог, а также мастер, который регулирует все рабочие процессы. Именно столько персонала требуется для помощи десяти воспитанникам. Весной «ПроЗа» пополнится выпускниками Центра лечебной педагогики. Поэтому уже сейчас для новой группы ребят ищут сопровождающих.

Заранее написанного плана, чем занять десять взрослых парней и девушек, нет. Но это не потому, что специалисты не готовы к такой деятельности. «Нам было важно идти от тех людей, которые к нам придут. И сейчас мы пробуем разные направления для того, чтобы понять что им интересно, в каких из них они могут быть успешными», - пояснила Анастасия Нестерова.

При этом деятельность отделения - это не кружок по интересам, а общественно-полезный труд. «Нам важно, чтобы по их самоощущению это было похоже на работу. Чтобы не просто мы собрались порисовать (хотя такое тоже должно быть), а участвовали в изготовлении чего-то нужного и полезного», - замечает руководитель отделения.

И такая продукция уже есть. «Сотрудники» этого необычного офиса делают мозаики из аппликаций, которые затем ламинируются и становятся обложками блокнотов. Канцтовары, в свою очередь, кладутся в папки с раздаточным материалом для конференций и других мероприятий. «Для обучения по сопровождаемому проживанию к нам приезжают люди со всей России. Мы готовим им папки с раздаточным материалом, куда входят вещи, сделанные нашими ребятами», - рассказала Анастасия.

Также отделение сотрудничает с Центром лечебной педагогики и изготавливает для них пособия. «Ребята распечатывали буклеты, ламинировали их. И теперь маленькие дети в отделении ранней помощи будут пользоваться этими раздаточными материалами».

С помощью педагогов ребята делают и украшения для интерьера. Причем, в качестве материала выступают старые газеты. Пожелтевшие листы каким-то хитрым способом склеивают, разрезают и в итоге получается «волшебство».

Отделение «ПроЗа» с удовольствием примет в дар старые газеты. Периодические издания получат новую жизнь в виде красивых деталей интерьера.

Творческие способности ребят скоро оценят посетители форума-выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Специально для этого мероприятия воспитанники отделения изготовят календарики. Аппликации для этой работы уже готовы. Дело осталось за малым — с помощью клея и красок создать множество красивых, не похожих друг на друга, картинок.

Учим самостоятельности

В то же время отделение «ПроЗа» предоставляет не только занятость, но и возможности для общения и совместного досуга. Для поддержания когнитивных функций ребят предусмотрены занятия с психологом. «Если не тренировать мозг, будет ухудшение. Поэтому обучение им необходимо на протяжении всей жизни. Мы учим общаться, думать, делать выводы, считать, писать», - поясняет специалист.

Еще одно направление работы — обучение бытовым вещам: накрыть на стол, помыть посуду, сделать уборку. «В обычной жизни люди создают семью, помогают родителям. Нам хотелось привнести компонент заботы о других и умения заботиться о себе. Поэтому они выполняют некоторые хозяйственные дела», - рассказывает Анастасия Нестерова.

В том числе, воспитанников отделения учат пользоваться бытовой техникой. Тарелки и чашки моет посудомоечная машина, но подготавливает их к процессу и загружает в машинку кто-то из ребят. В этот раз — молодой человек Костя. Ему помогают и подсказывают, но всю работу он делает самостоятельно, пускай и неторопливо.

В настоящее время отделение получает поддержку из областного бюджета. Это позволяет выплачивать зарплаты сотрудникам, а также обеспечить текущую деятельность. Все остальные направления деятельности ведутся на средства благотворителей и за счет грантов.

«Мы и в дальнейшем планируем участвовать в грантовых конкурсах. Расходные материалы для работы стоят недешево. Также думаем развивать и другие направления деятельности», - отмечает Анастасия Нестерова.

Например, по ее словам, не стоит забывать о работе с местным сообществом: «Мы планируем знакомить окружающих с нашими ребятами. Такая деятельность - одна из идей следующих проектов. Это могут быть путешествия, освоение социальных объектов. Это полезно и для ребят, и для местного сообщества - зачастую выход в свет наших ребят сопровождается недопониманием, косыми взглядами и т.п.».

Поэтому нужно, чтобы ребята выбирали виды досуга в соответствие с возрастом. Тогда и окружающим будет проще их воспринимать на равных, а не относиться ко взрослым людям, как к маленьким детям. А значит, нужны походы в караоке, боулинг, на концерты. Некоторые из воспитанников отделения раньше участвовали в театральных постановках, поэтому и такую работу планируется возобновить.

«Наша цель — развитие самостоятельности. Ребята настолько привыкли, что ими руководят, что зачастую они просто сидят и ждут, когда им кто-то скажет, что делать. Важно, чтобы они сами ориентировались, что и когда им делать», - отмечает руководитель отделения.

Для этого в офисе есть доска с индивидуальным планированием работы для каждого воспитанника. Кроме того, везде есть наглядные подсказки. Например, над умывальником — картинки, рассказывающие о том, как правильно мыть руки, таблички с указанием горячей и холодной воды.

При этом задача сопровождающих - предоставить столько помощи, сколько необходимо, но в то же время дать человеку возможность делать то, что он может делать самостоятельно.

«Важно уметь помогать. Иначе мы окажем «медвежью услугу». Помните социальный ролик, когда человек на коляске у поезда метро активно машет, и кто-то «добрый» подбегает и завозит его в вагон? Потом выясняется, что человеку туда не надо было, и он просто кого-то провожал. Жалость непродуктивна в отношении наших ребят. Мы хотим другого подхода», - отмечает Анастасия Нестерова.

Готовы сотрудники отделения и к возможным сложностям. «Пока все друг другом довольны. Но, по опыту работы, могу сказать, что будет по-разному: могут быть и конфликты, и недопонимания. Но у нас есть наработки, поэтому все проблемы постараемся решать», - уверена руководитель отделения.

Отделение развернуто на базе Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты» при поддержке правительства области.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева