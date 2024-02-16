Общество

Комитет по культуре заплатит за нарушение авторских прав на снимок Замковой горы в Себеже

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 15 февраля оставил решение Арбитражного суда Псковской области по делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к комитету по культуре Псковской области о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на фотографию Замковой горы в Себеже без изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде региона.

Согласно решению от 21 ноября 2023 года, суд взыскал с комитета по культуре Псковской области в пользу индивидуального предпринимателя 20 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение.

Как следует из материалов дела, комитет на принадлежащих ему интернет- сайтах разместил фотографию «Замковая гора в Себеже». Автором данного фотографического произведения и обладателем исключительных прав на него является индивидуальный предприниматель. Между автором фото и предпринимателем заключен договор доверительного управления исключительными правами на снимок, рассказали в суде.