Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Два хита псковской кухни
Господин Рейтингомер
Академия Слуха» подарки 1+1
Псков кофейни и пекарни
2024 вызовы и угрозы
«Зенча-Псков» кто там?
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 16.02.2024 10:5812 Центральную городскую аптеку №2 в Пскове приватизируют в 2024 году 16.02.2024 20:000 Кофе после приема пищи может оказать негативное влияние на состояние организма, заявила диетолог 16.02.2024 19:530 Волков добыли охотники в Пыталовском округе и Великолукском районе 16.02.2024 19:290 Комитет по культуре заплатит за нарушение авторских прав на снимок Замковой горы в Себеже 16.02.2024 19:180 Следователи рассказали псковским школьникам об опасностях в Интернете 16.02.2024 19:000 Профессиональная подготовка слушателей завершилась в Псковском филиале университета ФСИН
 
 
 
Самое популярное 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 09.02.2024 21:280 Семерых погибших военнослужащих похоронили в Псковской области 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Комитет по культуре заплатит за нарушение авторских прав на снимок Замковой горы в Себеже

16.02.2024 19:29|ПсковКомментариев: 0

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 15 февраля оставил решение Арбитражного суда Псковской области по делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к комитету по культуре Псковской области о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на фотографию Замковой горы в Себеже без изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде региона. 

Согласно решению от 21 ноября 2023 года, суд взыскал с комитета по культуре Псковской области в пользу индивидуального предпринимателя 20 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение.

Как следует из материалов дела, комитет на принадлежащих ему интернет- сайтах разместил фотографию «Замковая гора в Себеже». Автором данного фотографического произведения и обладателем исключительных прав на него является индивидуальный предприниматель. Между автором фото и предпринимателем заключен договор доверительного управления исключительными правами на снимок, рассказали в суде. 

Теги: #Себеж
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 303 человека
16.02.2024, 20:000 Кофе после приема пищи может оказать негативное влияние на состояние организма, заявила диетолог 16.02.2024, 19:530 Волков добыли охотники в Пыталовском округе и Великолукском районе 16.02.2024, 19:400 Производство промышленных труб расширилось в Псковской области 16.02.2024, 19:360 Воспитанники псковской «Бригантины» представят область на первенстве СЗФО по волейболу
16.02.2024, 19:290 Комитет по культуре заплатит за нарушение авторских прав на снимок Замковой горы в Себеже 16.02.2024, 19:200 Футболиста «Спартака» объявили в международный розыск 16.02.2024, 19:180 Следователи рассказали псковским школьникам об опасностях в Интернете 16.02.2024, 19:090 Выпуск тревел-шоу «Поехали» о Псковской области выйдет в эфир 17 февраля
16.02.2024, 19:000 Профессиональная подготовка слушателей завершилась в Псковском филиале университета ФСИН 16.02.2024, 18:580 135 банкнот долларов США в нижнем белье пытались вывезти из РФ через границу в Псковской области 16.02.2024, 18:450 Псковские кадровые специалисты провели профориентационные мероприятия на стенде Минтруда РФ 16.02.2024, 18:360 Мероприятия на Кургане Дружбы предлагают финансировать из бюджета Союзного государства
16.02.2024, 18:270 Житель Пскова ответит за попытку украсть продукты почти на 32 тысячи рублей 16.02.2024, 18:200 Ярмарка мастеров и выступления на кольце ждут посетителей псковского «Акваполиса» 16.02.2024, 18:150 Музей-усадьба Ковалевской станет одной из точек научно-популярных маршрутов 16.02.2024, 18:050 Президентские выборы. Три большие разницы
16.02.2024, 18:020 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 февраля 16.02.2024, 18:000 Сотрудников лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поздравили в Пскове 16.02.2024, 17:440 Заведующую детсадом в Пскове подозревают в мошенничестве 16.02.2024, 17:400 Анальгин в Псковской области подорожал на 7,6%
16.02.2024, 17:290 Псковский губернатор предостерег Запад от территориальных претензий к России 16.02.2024, 17:280 Сотрудница куньинского поста скорой помощи травмировалась в результате ДТП 16.02.2024, 17:270 Пскович пытался заказать интимные услуги и стал жертвой мошенников 16.02.2024, 17:160 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня об эквадорских бананах
16.02.2024, 17:090 Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию представят 17 спортсменов 16.02.2024, 17:010 До +6 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 февраля 16.02.2024, 16:460 Заслуженный артист России Александр Либ: Я не любил играть со сверстниками в детстве 16.02.2024, 16:310 Елена Пилипенко о дифференцируемости тарифов на электроэнергию в Псковской области
16.02.2024, 16:301 Денис Иванов: Комплекс для фиксации незаконной парковки в зеленой зоне появится в Пскове 16.02.2024, 16:140 «Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне. ВИДЕО 16.02.2024, 16:010 Шпионы, погони, перестрелки, любовь и политические интриги: Wink.ru представил все эпизоды сериала «ГДР» 16 февраля 16.02.2024, 15:491 Услуги по рытью могилы в Псковской области стали дороже на 23%
16.02.2024, 15:390 Псковичи проиграли команде «Кристалл-Константиновское» на футбольном турнире в Петербурге 16.02.2024, 15:331 Цены на томаты, огурцы и капусту взлетели в Псковской области 16.02.2024, 15:270 Премьеру спектакля «Влюбленные» представит Псковский театр драмы 8 марта 16.02.2024, 15:221 Александр Либ: В 6 лет почувствовал, что я Робертино Лорети
16.02.2024, 15:180 Мирное развитие, деньги регионам и сокращение чиновников: псковичи узнали о программе кандидата в президенты от «Новых людей» 16.02.2024, 15:110 «Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися. ВИДЕО 16.02.2024, 15:031 Сотрудник частной охранной организации умер на работе в Пскове 16.02.2024, 14:530 Новый глава соцкомитета, медаль директору ППК и приватизация аптеки
16.02.2024, 14:430 Еще два муниципалитета Псковской и Витебской областей договорились о приграничном сотрудничестве 16.02.2024, 14:280 Умер Алексей Навальный 16.02.2024, 14:250 Около 300 спортсменов примут участие в финале КЭС-баскета по СЗФО в Пскове 16.02.2024, 14:190 Алеся Михачева: ДЭГ повысит явку на выборах за счет молодежи
16.02.2024, 14:011 Зал спортивных единоборств «Отечество» открылся в Пскове 16.02.2024, 13:371 Михаил Ведерников - о сотрудничестве с Витебской областью: Мы объединены одними ценностями, понимаем друг друга с полуслова 16.02.2024, 13:330 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых 16.02.2024, 13:273 Школьные страдания
16.02.2024, 13:120 В день именин Гейченко Пушкинский заповедник открыл в Беларуси выставку «Завет внуку» 16.02.2024, 12:590 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне 16.02.2024, 12:490 Александр Козловский провел прием граждан в Штабе общественной поддержки в Пскове 16.02.2024, 12:470 Пенсию по возрасту в 2024 году можно оформить за несколько часов
16.02.2024, 12:321 Минпромторг пригрозил ритейлерам регулированием продаж газет при отказе от их реализации 16.02.2024, 12:290 Региональное отделение Союза машиностроителей России и Торгово-промышленная палата Псковской области договорились о сотрудничестве 16.02.2024, 12:151 Минобрнауки попросили снизить проходной балл ЕГЭ для будущих агрономов и биотехнологов 16.02.2024, 12:100 Мастер-класс по аргументации прошел в Штабе общественной поддержки в Пскове
16.02.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися 16.02.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 февраля 16.02.2024, 11:530 Мебельщик-мошенник обманул семерых великолучан 16.02.2024, 11:500 Психологи МЧС в Псковской области оказали помощь пострадавшим в ДТП со школьным автобусом
16.02.2024, 11:430 «Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне 16.02.2024, 11:330 «Пастырь»: Особенности предпостового периода. ВИДЕО 16.02.2024, 11:210 Прокуратура добивается организации освещения на трех улицах в Великих Луках 16.02.2024, 11:090 Два автомобиля не разъехались на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове
16.02.2024, 11:020 «Зверьё моё»: Полицейские собаки 16.02.2024, 11:010 «Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися 16.02.2024, 10:5812 Центральную городскую аптеку №2 в Пскове приватизируют в 2024 году 16.02.2024, 10:510 Директора ППК Любовь Николаеву наградят медалью «За заслуги перед Псковом»
16.02.2024, 10:450 Социальный комитет Псковской гордумы возглавила Марина Борисенкова 16.02.2024, 10:420 Алкоголика в Великих Луках навсегда лишили водительских прав 16.02.2024, 10:331 Доходы бюджета Пскова на 2024 год выросли более чем на 100 млн рублей 16.02.2024, 10:210 Набор сковородок и кастрюлю украли трое мужчин из магазина в Пскове
16.02.2024, 10:082 Выращивание конопли для сбыта обернулось для великолучанина десятью годами тюрьмы 16.02.2024, 09:560 Особенности проживания в домах-памятниках обсудили в Штабе общественной поддержки в Пскове 16.02.2024, 09:470 Андрея Анисимова допустили к дальнейшему участию в конкурсе на должность руководителя областного Фонда капремонта 16.02.2024, 09:400 Продажи легковых авто с пробегом в январе снизились на 10%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru