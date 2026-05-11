Эксперт рассказала, как продлить майские праздники

Россияне могут продлить отдых на майских праздниках, если присоединят к нему дни ежегодного оплачиваемого отпуска или возьмут отпуск без сохранения зарплаты, сообщила заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.

«Чтобы продлить периоды отдыха, можно посоветовать следующие варианты: взять дни ежегодного оплачиваемого отпуска на все или часть рабочих дней, примыкающих к дням майских праздников», — сказала Черных.

Она уточнила, что также есть возможность взять отпуск без сохранения зарплаты. Такой отпуск обязаны предоставить определенным категориям работников, включая пенсионеров, инвалидов, родственников военнослужащих, сотрудников силовых и других органов, пишет РИА Новости.

«Еще один способ — подать работодателю заявление об использовании дней отдыха за предыдущую отработку в выходной или нерабочий праздничный день. Если работник ранее работал в выходной и не получил за это двойную оплату, он может попросить компенсирующий день отдыха», — добавила Черных.

Кроме того, пояснила эксперт, дни, потраченные на официально оформленный больничный во время прошлого отпуска, не теряются и могут быть перенесены. Эти неиспользованные дни можно прикрепить к текущим отпускам, например, к майским праздникам.