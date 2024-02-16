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Что нельзя делать при близорукости, рассказала офтальмолог

Людям с миопией, то есть с близорукостью, очень важно не допускать прогрессирования ухудшения зрения, чтобы сократить риск отслоения сетчатки, отметила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко.

«Отслоение сетчатки при близорукости – достаточно частая история, поэтому важно не допускать прогрессирования миопии. Страшно не то, что у вас зрение минус три или минус пять, а то, что чем больше минус, тем длиннее глаз, тем больше растягивается сетчатка. Сетчатка – это нервная ткань, по сути, кусочек мозга, вынесенный на периферию, и с ростом близорукости в ней происходят изменения, в том числе возможно ее отслоение. Операции (по восстановлению сетчатки, – ред.) делают, но шансов, что зрение восстановится на 100%, не очень много, к тому же могут быть повторные отслойки»", – сказала Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.

Офтальмолог перечислила меры предосторожности, которые нужно соблюдать при высокой степени близорукости, чтобы не спровоцировать отслоение сетчатки.

«Людям с высокой степенью близорукости, после минус шести, элементарно не рекомендуется собирать грибы и ягоды – долго смотреть вниз, резко наклоняться. Людям с миопией также нельзя заниматься экстремальными видами спорта – от этого возможны приливы крови к голове, повышение давления, это большое напряжение. Беременным женщинам с высокой близорукостью после консультации с офтальмологом часто рекомендуют кесарево сечение, чтобы исключить потуги. Такое напряжение мышц тоже может спровоцировать отслойку сетчатки», – предостерегла Ирина Лещенко.

Даже после коррекции зрения остается риск отслоения сетчатки у пациентов с миопией, добавила офтальмолог.

«Это типичная ошибка – многие думают, что сделали лазерную коррекцию и могут прыгать с тарзанки, но это не так. Диагноз "миопия" остается. Пациенту убрали, например, минус пять, но длину глаза не поменяли, сетчатка по-прежнему растянута, и остаются такие же риски отслоения, как у людей, которые не прооперированы», – подчеркнула Ирина Лещенко.

Отслоение сетчатки – серьезное заболевание, ведущее к частичной или полной потере зрения.