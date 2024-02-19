Общество

Две новые базовые станции заработали в Бежаницком районе

Две новые базовые станции заработали в Бежаницком районе. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

В прошлом году глава района передал губернатору просьбу местных жителей установить вышки в деревнях Гора и Сапрыгино.

«Там проживает много детей, которым нужен интернет для учёбы. Станции установили при поддержке региональных льгот. Напомню, у нас для операторов действует специальный инвестиционный налоговый вычет. Он помогает ставит вышки там, где их строительство при других условиях экономически не выгодно», – написал Михаил Ведерников.

Теперь более 250 жителей этих деревень обеспечены качественной связью и интернетом.