Общество

Градостроительный совет создали в Пскове

Утверждено положение о Градостроительном совете муниципального образования «Город Псков». Соответствующее постановление главы областного центра Бориса Елкина опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно положению, Градостроительный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом и создается для коллегиального обсуждения и оценки градостроительных, архитектурных и инженерных решений, произведений монументального искусства, комплексных мер по благоустройству территории города Пскова, а также проектной документации объектов капитального строительства, в том числе объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, содействия сохранению памятников истории, культуры, природных ландшафтов на территории областного центра.

В задачи Совета входит:

- последовательная реализация единой градостроительной политики развития территории города, направленная на формирование комфортных условий проживания населения;

- обсуждение архитектурных, проектных, строительных решений по объектам, имеющим особую социальную значимость;

- содействие повышению качества принимаемых градостроительных решений;

- подготовка рекомендаций по вопросам градостроительного развития городских территорий, их выразительного архитектурного облика, ландшафтной архитектуры, архитектуры малых форм, а также комплексного благоустройства городской среды.

Председатель Совета – глава Пскова Борис Елкин, заместители председателя Совета – первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова и начальник управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Алексей Саенко, секретарь Совета - консультант отдела территориального планирования и градостроительного зонирования управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Анна Степанова.

Члены Совета:

советник первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, художественный руководитель — директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев;

генеральный директор ОАО Институт «Псковгражданпроект» Аркадий Гинделес;

председатель совета Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, искусствовед Ирина Голубева;

генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области) Денис Василенко;

главный архитектор Псковской области - руководитель управления архитектуры и градостроительства правительства Псковской области Евгений Шапкин;

архитектор-дизайнер Сергей Станкевич;

член Союза архитекторов России, представитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Владимир Шуляковский;

директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова;

архитектор-реставратор, директор Псковского филиала АО Институт «Спецпроектреставрация» Евгений Иванов;

член Союза архитекторов России Сергей Кондратьев;

заместитель директора «НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области», начальник отдела «Служба управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО» Мария Лисенкова;

заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов;

депутаты Псковской городской Думы Григорий Стороненков и Алексей Форш;

ректор ПсковГУ Наталья Ильина;

общественный деятель Павел Герасенков.

Отмечается, что решения Совета носят рекомендательный характер.