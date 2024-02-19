Градостроительный совет создали в Пскове

Утверждено положение о Градостроительном совете муниципального образования «Город Псков». Соответствующее постановление главы областного центра Бориса Елкина опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно положению, Градостроительный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом и создается для коллегиального обсуждения и оценки градостроительных, архитектурных и инженерных решений, произведений монументального искусства, комплексных мер по благоустройству территории города Пскова, а также проектной документации объектов капитального строительства, в том числе объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, содействия сохранению памятников истории, культуры, природных ландшафтов на территории областного центра.
В задачи Совета входит:
- последовательная реализация единой градостроительной политики развития территории города, направленная на формирование комфортных условий проживания населения;
- обсуждение архитектурных, проектных, строительных решений по объектам, имеющим особую социальную значимость;
- содействие повышению качества принимаемых градостроительных решений;
- подготовка рекомендаций по вопросам градостроительного развития городских территорий, их выразительного архитектурного облика, ландшафтной архитектуры, архитектуры малых форм, а также комплексного благоустройства городской среды.
Председатель Совета – глава Пскова Борис Елкин, заместители председателя Совета – первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова и начальник управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Алексей Саенко, секретарь Совета - консультант отдела территориального планирования и градостроительного зонирования управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Анна Степанова.
Члены Совета:
Отмечается, что решения Совета носят рекомендательный характер.