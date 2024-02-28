Общество

«Собственной персоной»: Борис Елкин о том, как Псков пережил зиму. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 февраля. Гость студии — глава Пскова Борис Елкин. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним широкий спектр вопросов жизнедеятельности города.

Как Псков перезимовал? Что делать с «управляйками», которые отказываются нормально работать? И что ждет город в 2024 году? Каковы планы по дорожным ремонтам? Готовы ли чиновники слушать специалистов при проектировании городских пространств?

Об этом и многом другом — в эфире.