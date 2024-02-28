Общество

Юрий Сорокин передал специальную кровать псковскому хоспису

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин провел встречу с руководством Псковского хосписа имени святой Марфы-Марии, который оказывает бесплатную паллиативную помощь взрослому населению города. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Здесь врачи помогают пациентам с онкологическими заболеваниями, глубокими неврологическими нарушениями, а также с нарушениями жизненно важных функций», – рассказал Юрий Сорокин.

Вместе с директором хосписа Татьяной Васильевой Юрий Сорокин осмотрел помещения и прилегающую территорию.

«Пообщались с сотрудниками, каждый из которых - настоящий профессионал своего дела. Учреждение рассчитано на 35 коек, здесь есть свой храм, комната отдыха, пищеблок. В качестве подарка передал учреждению специальную кровать для пациентов, в ближайшее время она разместится в одной из палат. Наметили планы дальнейшего сотрудничества, договорились регулярно проводить подобные встречи и по мере необходимости решать возникающие бытовые вопросы», – добавил Юрий Сорокин.